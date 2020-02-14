Tarihçi Yazar Tufan Gündüz: “Şehirlerimize tıpkı ecdadımız gibi bakmalıyız” Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz: “Şehirlerimizi güzelleştirmek ve oraları yaşanır hale getirmek için Osman Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmet’in, Kanuni Sultan Süleyman’ın baktığı gibi bakmamız gerek. Onlar, şehirlere anlamlı ve bir o kadar da duygu yüklü bakıyorlardı”

Ordu Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı “Kültür Sanat Buluşmaları” kapsamında akademisyen, tarih profesörü, araştırmacı yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz tarafından konferans düzenlendi.

Anadolu’nun fethi ile ilgili dinleyicilere bilgi veren akademisyen, tarih profesörü, araştırmacı yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, “Anadolu’nun fethi kolay olmamıştır. Öyle ki savunması zayıf olan yerler Osmanlı Devleti tarafından hemen fethedilirken, savunması güçlü olan yerler mesela Trabzon’un fethi 400 yıl gecikmiştir. Bu aslında buranın hem coğrafi yapısı hem de askeri anlamda zahmetli olmasından kaynaklanmıştır. Türkler Anadolu’yu fethederken, burada yaşayanlara kendi öz benlikleri ile kalmaları ve kendi dinlerini rahatça yaşama fırsatı vermiştir. Bu aslında Osmanlı Devleti’nin ne kadar hoşgörüye dayalı bir devlet olduğunun göstergesidir” dedi.



“Ecdadımız şehirlere anlam yüklemişlerdir”

Şehirlere tıpkı ecdadımız gibi bakarsak ancak o zaman güzelleşeceğinin altını çizen Prof. Dr. Gündüz, “Şehirlerimizi güzelleştirmek ve oraları yaşanır hale getirmek için Osman Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmet’in, Kanuni Sultan Süleyman’ın baktığı gibi bakmamız gerek. Onlar, şehirlere anlamlı ve bir o kadar da duygu yüklü bakıyorlardı. Onların baktığı gibi şehirlerimize bakmazsak, içinde yaşanılmaz ve duygusunu yitirmiş bir yer olacaktır. Ordu’da işin ehli ve bir o kadar da çalışkan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. O çıkıp Boztepe’den Ordu’ya baktığında tıpkı ecdadı gibi bu şehri nasıl güzelleştiririm, nasıl hizmet ederimin derdinde. Onun, ecdadının yolunda şehri güzelleştirmek için elinden gelenin fazlasını yaptığını biliyoruz. Böyle yaptığımız zaman şehirlerimiz aslında bir anlam kazanmış oluyor” şeklinde konuştu.



"Tarihimiz bizim için önemli”

Hayatın ileriye doğru yaşandığını, geriye doğru anlaşıldığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bu akşam muhteşem bir konferans oldu. Öncelikle bu konferans için Akademisyen, Tarih Profesörü, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz’e çok teşekkür ediyorum. Bugün panoramik bir anlatım şekliyle tarihi tekrar yaşamış olduk. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişimize ışık tutacak bu tarz konferanslara ve panellere devam edeceğiz” diye konuştu.

Ordu Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konferansa Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Coşkun Alp, OSKİ Genel Müdürü Murat Us ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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