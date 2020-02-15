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Akaryakıt istasyonunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı Ordu’da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen ...

İHA

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelan nedeniyle LPG dolu depo 40 metre aşağıya kaydı, yol ulaşıma kapandı.

Akaryakıt istasyonunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı Ordu’da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda LPG dolu depo yaklaşık 40 metre aşağıya sürüklendi

Ordu’nun Çamaş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelan nedeniyle LPG dolu depo 40 metre aşağıya kaydı, yol ulaşıma kapandı.
Ordu'nun Çamaş kent merkezinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir akaryakıt istasyonuna ait alanda toprak kayması meydana geldi. Akaryakıt istasyonundaki içerisi LPG dolu depo yaklaşık 40 metre aşağıya sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilerek, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Yol ulaşıma kapandı
Akaryakıt istasyonu, olası bir patlama ve yangına karşın kullanıma kapatılırken, ÇamaşGürgentepe yolu da olayın gerçekleştiği öğle saatlerinden itibaren ulaşıma kapatıldı.
İş yeri sahibi Şerafettin Çelik, olay anında güvenlik önlemini alarak olası bir felaketin önüne geçti. İş yeri sahibi Çelik, toprak kaymasını fark ettikten sonra bölgede güvenlik önlemi aldıklarını sözlerine ekledi.
Öte yandan, ekiplerin alandaki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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