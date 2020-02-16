Ordu’daki boks şampiyonası sona erdi

Ordu’da gerçekleşen Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.

Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası final müsabakaları ile madalyalar sahiplerini buldu. Müsabakalarda, +91 kilogramda Ahmet Şenol, rakibini 5 puanlık farkla yenerek Türkiye şampiyonu oldu. 69 kiloda Ersin Küçük ve 81 kilogramda Cengizhan Set ise turnuvayı üçüncülük ile tamamladı.

Antrenör İsmail Uykur ve Boks İl Temsilcisi Mustafa Genç, kazanılan bu başarıyı Ordu halkına armağan ettiklerini ve hedeflerinin Avrupa ve dünya şampiyonasında başarı elde etmek istediklerini söylediler.

Şampiyona hakkında konuşan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Organizasyonu çok iyi bir şekilde tamamladık. Gerçekten üst düzey maçlara şahit olduk. Türkiye'nin geleceği olacak gençlerimizin böylesine önemli bir turnuvada iddialı görmek beni onurlandırdı. Hedefimiz Avrupa ve olimpiyatlarda şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırmak. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız” dedi.

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