Altınordu Belediyesi, ulaşımda aksamaya izin vermiyor

Altınordu Belediyesi ilçe genelinde çökme, heyelan ve toprak kayması yaşanan yollarda taş tahkimat ve reglaj çalışmalarına devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, çökme, heyelan ve toprak kayması sonrası bozulma yaşanan yollarda çalışma yürütüyor. Altınordu Belediyesi tarafından tespit edilen alanlarda çalışma yürüten ekipler, birçok mahallede bulunan yollarda taş tahkimat ve reglaj çalışması gerçekleştiriyor.

Altınordu Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu ulaşımı aksatan göçme, toprak kayması ve heyelan gibi nedenler ortadan kaldırılarak ulaşımın kesintisiz devamı sağlanıyor. Altınordu Belediyesi’nin birçok mahallede yürüttüğü bu çalışmalar vatandaşların da takdirini kazanıyor.

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