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Arslan: “Hiçbir üyemiz herhangi bir cezaya maruz kalmadı”

İHA

Fatsa Gıda Maddeleri Odası Başkanı Fatih Arslan, ilçede gıda maddesi üreten veya satan hiçbir üyelerinin herhangi bir cezaya maruz kalmadığını söyledi.

Fatsa Gıda Maddeleri Odası Başkanı Fatih Arslan, ilçede gıda maddesi üreten veya satan hiçbir üyelerinin herhangi bir cezaya maruz kalmadığını söyledi.
Fatih Arslan, belirli çizgiler dışına çıkmadan üyelerine hizmet verdiklerini belirterek, “Her grup üyelerimizle zaman zaman bir araya gelip sorunlarını tartışıyor, onlara her konuda yol göstermeye çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı odamızda sürdürüyoruz. Önceliğimiz onların ticaretlerine daha fazla iş yapmaları ve istihdam oluşturmaktadır. Ticaretini doğru yapan ve kaliteli esnaflardan oluşuyor Fatsa ilçemiz. Her denetimlerde ilçe olarak anlımızın akıyla çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Herkes vicdani olarak burada görevini sürdürüyor” dedi.
"İlçemizde gıda maddesi üreten veya satan hiçbir üyemiz herhangi bir cezaya maruz kalmadı" diyen Başkan Arslan şunları söyledi: “Her türlü gıda maddesi üreten bütün üyelerimiz odamızca çok önemsenmektedir. Yaptıkları iş direkt insan sağlığını ilgilendirmektedir. Yediğimiz içtiğimiz gıda maddesinin güvenilir olup olmaması hem ticaretimizi hem de sağlığımızı olumlu ya da olmuşuz etkilemektedir. Yapılan denetimler neticesinde ilçemizde faaliyet gösteren her türlü gıda maddesi üreten veya satan üyelerimiz hakkında olumsuz bir netice çıkmamıştır. Bu konuda gösterdikleri hassasiyetleri için üyelerimizle gurur duyduk. İl genelinde merkez ve ilçelerdeki işletmelerde tespit edilen olumsuz sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmıştır. İlçemizde gıda maddesi üreten veya satan hiçbir üyemiz herhangi bir cezaya maruz kalmadı. Bu sonuçta hem bizler hem de halkımız adına son derece sevindirici oldu. Halkımız ilçe esnafımıza güvenerek gönül rahatlığıyla alışverişini yapmaya devam edebilir.”

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