AK Parti'li Başkandan, TMO’nun fındık satışını eleştirenlere tepki AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “Yıllarca fındığımızı alıp sonra depolarda çürüterek yağ fabrikalarına gönderen zihniyetin artıklarının TMO’nun fındık satışı konusunda konuşmaya hakları yoktur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti'li Başkandan, TMO’nun fındık satışını eleştirenlere tepki AK Parti Ordu İl Başkanı Halit ...

İHA

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık satışı yapmasına eleştiri getiren kesimlere tepki göstererek, "Yıllarca fındığımızı alıp sonra depolarda çürüterek yağ fabrikalarına gönderen zihniyetin artıklarının hiç konuşmaya hakkı yoktur" dedi.

AK Parti'li Başkandan, TMO’nun fındık satışını eleştirenlere tepki AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “Yıllarca fındığımızı alıp sonra depolarda çürüterek yağ fabrikalarına gönderen zihniyetin artıklarının TMO’nun fındık satışı konusunda konuşmaya hakları yoktur”

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık satışı yapmasına eleştiri getiren kesimlere tepki göstererek, “Yıllarca fındığımızı alıp sonra depolarda çürüterek yağ fabrikalarına gönderen zihniyetin artıklarının hiç konuşmaya hakkı yoktur” dedi.
AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, yaptığı açıklamada TMO’nun önümüzdeki günlerde Ünye depolarında bulunan 4 bin 500 ton fındığın piyasaya arz edeceğini ve ilerleyen zamanda da piyasa arzına göre fındık satacağını açıkladı. Başkan Tomakin, TMO’nun depolarında bekletilen fındığın TMO tarafından satışa çıkarılmasını eleştirenlere tepki gösterdi. TMO’nun serbest piyasa fiyatının üzerinde bir rakamla fındık satacağını belirten Tomakin, “Kamuoyunda ‘TMO fındık satmamalı’ diyenlere seslenmek istiyorum. Hangi dönemde fındık bu kadar değerinde satıldı? Hangi dönemde çiftçilerimizin yüzü bu kadar güldü? Yıllarca fındığımızı alıp sonra depolarda çürüterek yağ fabrikalarına gönderen zihniyetin artıklarının hiç konuşmaya hakkı yoktur” dedi.

Fiskobirlik’e sert tepki
Başkan Tomakin, Fiskobirlik’in "TMO’nun fındığına talibiz" şeklindeki açıklamasına da tepki gösterdi. Tomakin, şöyle konuştu:
“Asıl görevi fındığa yeni pazarlar bulmak, fındığı mamul yaparak en iyi şekilde piyasaya sunması gereken, sonra da marketçiliğe başlayan beceriksiz FKB yöneticileri şimdi çıkmış TMO’nun sattığı fındığa talibiz diyorlar. Her sezon döneminde üreticinin fındığına talibiz diye açıklama yapıyorlar, size hangi üretici güvendi de fındık verdi, bugüne kadar kaç ton fındık aldınız üreticiden? Sizin, zamanın hükümetleri ile birlikte olup beceriksiz, basiretsiz ellerinizde fındık yerlerde sürünmedi mi? Fındık tam değerini bulmuşken, yeniden mi devletin hazinesine tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz diktiniz? Şunu bilin ki, arkanızda o eski hükümetler yok, siz ancak kendi kendinizi avutursunuz.”

“Fındık AK Parti döneminde değer kazandı”
Başkan Tomakin, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Fındık AK Parti hükümetleri sayesinde hiç olmadığı kadar değerini bulmuştur. Devlet milletinin yanındaysa hem üretici kazanıyor hem devlet kazanıyor. 18 yıldır milletinin yanında, üreticisinin yanında olan AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadenizliye de pozitif ayrımcılığı ile ürünlerimiz değerinde satılmaktadır. Buradan her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Ekrem Pakdemirli’ye, TMO Genel Müdürümüz Ahmet Güldal‘a, milletvekillerimize üreticilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu
Ordu’dan deprem bölgesine bir tır dolusu yardım Ordu Valiliği tarafından temin edilen bin kolilik malzeme, Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı
YEREL HABERLER Ordu’dan deprem bölgesine bir tır dolusu yardım Ordu ...
Üç ülkenin balıkçı tekneleri Ordu’da üretiliyor Ordu’da üretilen balıkçı tekneleri Gürcistan, Moritanya ve Umman’a satılıyor 12 ile 50 metre arasında teknelerin üretildiği ve 80 kişinin çalıştığı tersanede üretilen teknelere talep here geçen gün artıyor Büyük teknelerin bir yılda tamamlandığı tersanede ise şuana kadar yaklaşık 300 tekne üretimi gerçekleşti Tersane ortaklarından Mustafa Göksal: “Talep son 3 yıldır giderek artıyor”
YEREL HABERLER Üç ülkenin balıkçı tekneleri Ordu’da ...
Futbolun yıldız adayları Ordu’da buluşuyor
YEREL HABERLER Futbolun yıldız adayları Ordu’da buluşuyor
Uzmanlardan 'akromegali' uyarısı Uzmanlar, 20 yaşından sonra ayakkabı numarası büyürse dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Uzmanlardan 'akromegali' uyarısı Uzmanlar, 20 ...
Fatsa OSB'deki eksikliklerinin giderilecek
YEREL HABERLER Fatsa OSB'deki eksikliklerinin giderilecek
Boyundan büyük balığı çalmaya çalışan kedi güldürdü
YEREL HABERLER Boyundan büyük balığı çalmaya çalışan kedi güldürdü
2. el araçta yükselişe dikkat
YEREL HABERLER 2. el araçta yükselişe dikkat
Arslan: “Hiçbir üyemiz herhangi bir cezaya maruz kalmadı”
YEREL HABERLER Arslan: “Hiçbir üyemiz herhangi bir cezaya maruz ...
Tarihi caddede dönüşüm başladı
YEREL HABERLER Tarihi caddede dönüşüm başladı
AK Parti’li Tomakin'den darbe söylentilerine sert tepki AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “Darbe söylentilerinin bazı mahfiller tarafından çıkarılıyor. Boşuna umutlanmasınlar. Artık karşılarında şapkasını alıp gidecek bir lider yoktur” “Suriye’de ne işimiz var diyenler, ABD’ye 10 bin kilometre öteden buraya niye geldin, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, sizin ne işiniz var burada diyemiyor” “Ordu’da 120 bin üyemiz var. Ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir”
YEREL HABERLER AK Parti’li Tomakin'den darbe söylentilerine sert ...
Sayacabaşı kamp yapmak isteyenlerin adresi
YEREL HABERLER Sayacabaşı kamp yapmak isteyenlerin adresi
Ordu’da asayişi bozmaya izin yok
YEREL HABERLER Ordu’da asayişi bozmaya izin yok
Ordu’da uyuşturucu hap denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu hap denetimleri sürüyor
Altınordu Belediyesi, ulaşımda aksamaya izin vermiyor
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, ulaşımda aksamaya izin vermiyor
Ordu’da trafik denetimleri sıklaştı Son bir haftada 57 araç trafikten men edilirken, 21 araç sürücüsünün belgesine el konuldu
YEREL HABERLER Ordu’da trafik denetimleri sıklaştı Son bir haftada ...
Salman: "7 ilçeye hitap ediyoruz"
YEREL HABERLER Salman: "7 ilçeye hitap ediyoruz"
Balık cenneti Karadeniz’de en fazla bu balıklar talep görüyor Balıkçılar, hamsi, istavrit, mezgit ve palamut harici diğer balıkların zor satıldığını belirtiyor Av yasağının başlamasına yaklaşık 2 ay kalırken balıkçılar, sezonun geçtiğimiz yıllara göre daha zayıf olduğunu ifade etti Ordulu balıkçı Aziz Ceylan: “Bu sezon tat vermiyor, Karadeniz’de insanlar 4 çeşit balık tüketiyor” Balıkçı Coşkun Akgün: “Karadeniz’de önceden 50 çeşit balık vardı, şimdi ise yok”
YEREL HABERLER Balık cenneti Karadeniz’de en fazla bu balıklar talep ...
Ahşap sanatı Ordu’da hayat buluyor
YEREL HABERLER Ahşap sanatı Ordu’da hayat buluyor
Fatsa’ya yeni içme suyu deposu
YEREL HABERLER Fatsa’ya yeni içme suyu deposu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X