Ordu kendi su sayacını üretecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi elektronik su sayacı üretimi için düğmeye bastı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla elektronik kartlı sayaç hizmeti veren özel firma ile olan sözleşme iptal edildi. Bunun üzerine OSKİ Genel Müdürlüğü “Su Ver 2020” adı altında bir proje geliştirilerek elektronik su sayacı üretimi için çalışmaya başladı. Proje kapsamında günümüz teknolojisine uygun modern ve gelişmiş sistemle donatılmış sayaçlar ile abonelere daha kaliteli hizmet verilmesi hedefleniyor. İstihdama da katkısı olacak proje ile yıllık 50 bin adet sayaç üretilmesi planlanıyor.

Abonelerine geçici olarak mekanik sayaçlarla hizmet verecek olan OSKİ, sayaç üretimi yapıldıkça, montajı geçici olarak yapılan sayaçları sökerek yerine elektronik su sayaçları monte edecek. Bu sayede elektronik kartlı sayaçlarla ilgili yaşanan teknik sorunların önüne geçileceği gibi abonelerin içme suyu tüketimlerini ölçen ve faturalandıran elektronik su sayacı ile tesisatlardaki kayıp ve kaçaklar azaltılarak suyun daha verimli kullanılması sağlanacak.

Elektronik kartlı sayaçların üretilmesinin ardından montaj, servis, bakım ve onarım hizmetleri ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ORYAZ tarafından yerine getirilecek.

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