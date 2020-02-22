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Sahte bal üretiminin yasaklanması arıcıları mutlu etti Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim ...

İHA

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığının sahte bal üretimini yasaklanmasının, arıcılar açısından faydalı olacağına değinerek, "Bu sayede gerçek bal hak ettiği değere satılabilecek" dedi.

Sahte bal üretiminin yasaklanması arıcıları mutlu etti Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi: “Kararın arıcılarımız için faydalı olacağını düşünüyoruz” “Piyasada sahte bal varken rekabet etme şansımız yoktu”

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığının sahte bal üretimini yasaklanmasının, arıcılar açısından faydalı olacağına değinerek, "Bu sayede gerçek bal hak ettiği değere satılabilecek" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek sahte bal, sahte pekmez ve sahte peynir üretimini resmen yasakladı. Halk sağlığını tehdit eden ve gerçeklerine ucuz olduğu için insanlar tarafından tercih edilebilen ve içerilerinde aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretimi yasaklandı.
Dünya bal üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye’de yıllık 110 bin ton civarında bal üretiliyor. Ordu, Türkiye'de en fazla bal üretimi ile birinci sıradaki yerini koruyor. Yaklaşık 550 bin kovan varlığı ve yıllık yaklaşık 15 bin ton bal üretiminin gerçekleştiği Ordu'da üretilen katkısız ballar, şimdiye kadar merdiven altında üretilen sahte ballar yüzünden pazarlamada da sıkıntı yaşasa da, bakanlık tarafından alınan karar sonrası artık gerçek balların hak ettiği değeri bulacağı belirtiliyor.

“Kararın arıcılarımız için faydalı olacağını düşünüyoruz”
Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, alınan kararın arıcılar ve insanlar adına faydalı olacağını belirterek, “Biz birlikler kurulduğundan itibaren sahte ballarla ilgili sürekli serzenişte bulunduk. ‘Emeğimiz çalınıyor’ diye sürekli de bu konuyu da gündeme getiriyorduk. Bakanlığımız en sonunda bizim serzenişlerimizi duydu ve bu yasaklandı. İnşallah biz bunun arıcılarımız ve bizler için faydalı olacağını düşünüyoruz. Tabi insanlar ve tüketiciler de ne yediklerini bilmiyorlardı ve bununla ilgili sıkıntılarımız vardı. Şimdi insanlarımız en azından güvenerek, bala farklı bir bakış açısı olmadan net bir şekilde kendileri ve çocukları tüketebilecek” diye konuştu.

“Balımızın değeri artacak”
“Arıcılarımız için iyi olacağını düşünüyoruz” diyen Çiftçi, “Az da olsa bu sayede balımızın fiyatlarında da artı değer olacağını düşünüyoruz, camia için iyi olacak. İnsanlar yıl sonuna kadar marketlerden ne aldıklarına baksınlar, kavanozların dışındaki yazıları okuyarak alırlarsa en azından sofralarına ne götürdüklerini bilirler” ifadelerini kullandı.

“Faydası yok, zararı var”
Piyasada bal adı altında satılan yapay gıdaların insan sağlığına faydası olmadığı gibi zararı olduğunu ifade eden Çiftçi, “Zaten çok aşırı bir duruma gelmişti. Bütün kahvaltı mekanlarında ve farklı yerlere bizim ürettiğimiz maliyetin daha da altında ‘bal’ adıyla bunlar sunuluyordu ama inşallah bundan sonra sunulamayacak. Bu konuda tarım bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu tesis sahte bala ‘dur’ diyor, değeri bundan sonra anlaşılacak”
Ordu Valiliği himayesinde, Ordu Arıcılık Enstitüsü tarafından yürütülen 'Arım, Balım Peteğim' isimli proje kapsamında, arıcılık sektörünün gelişmesi adına 10 milyon euro yatırım yapılarak hizmete açılan BALMER A.Ş. bal paketleme tesisinin, üretilen ballarda en küçük zararlı katkı maddesini tespit edebildiğini ifade eden Çiftçi şunları söyledi:
“BALMER A.Ş.’yi biz bin bir umutla kurduk ama yaşadığımız sıkıntılar var. Bu sıkıntıların da en başında bu merdiven altında üretilen ballar geliyordu. Bizden bal talebi geldiğinde gerçek balın iyi bir fiyata satılmasını istiyorduk ve tesisimizden çıkan ballar da gerçekten kaliteli ballar. Rekabet etme şansımız yoktu, artık bundan sonra tesisimiz ve burada paketlenen ballar daha fazla ön olana çıkacak. İnsanlar en azından kaliteli bala yönelecekler, bu balları alıpsatan firmalar da artık arıcılarımızın kaliteli ballarını alacaklar. Tesisimiz asıl bundan sonra piyasadaki yerini alacak diye düşünüyor ve bekliyoruz. Tesisimizin amacı sahte balın önüne geçmekti ama bakanlığımızın şu son tebliği olmasaydı bu işin hiçbir anlamı olmayacaktı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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