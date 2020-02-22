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Ordu’daki gökdelenlerin yıkımı 12 gündür sürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorduğu 3 ...

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında sorduğu Ordu'da kumsal üzerinde inşa edilen 3 bloklu gökdelenlerin yıkımı, 12'nci gününde devam ediyor.

Ordu’daki gökdelenlerin yıkımı 12 gündür sürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorduğu 3 blok, 17’şer katlı gökdelenler yıkılmaya devam ediyor Vatandaşların yıkılması için 110 bin imza topladığı ve şu anki karardan memnun oldukları yıkım havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında sorduğu Ordu’da kumsal üzerinde inşa edilen 3 bloklu gökdelenlerin yıkımı, 12’nci gününde devam ediyor.
200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” diye sorduğu bina için Ordu İdare Mahkemesi yıkım kararı vermiş, karar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri 11 Şubat tarihinde yıkım için iş makineleri alana gelmişti. 2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17’şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verilmiş, yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşılmıştı.

Vatandaşlar yıkım için 110 bin imza toplamıştı
Halk tarafından da büyük tepki toplayan projenin iptal edilmesi için imza kampanyaları düzenlendi. Düzenlenen kampanyada 110 bin imza toplanarak yıkılması istenen çağrıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler kayıtsız kalmadı. 12 gün önce karar doğrultusunda yıkımına başlanan gökdelenlerin yıkımı, ekiplerin geniş çaplı güvenlik önlemleri altında iş makineleri ile devam ediyor.

“Vatandaşlar yıkımdan memnun, mezarlık üzerine yapılan binalar kimseyi mutlu etmedi”
Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahalle Muhtarı Fikret Güneytepe, verilen karardan son derece memnun olduklarını belirtti. Muhtar Güneytepe, “Bunun buraya yapılmasına sadece Ordu olarak bakmayalım. Bu kıyı kenar çizgisinin korunması açısından Türkiye’nin genel sorundur. Biz bunu zaten başından beri vicdanları yaralayan proje olarak nitelendirdik. Burası 1750’li yıllardan kalma mezarlık. Bu tarihçilerin de arşivlerinde belgelidir. Mezarlar üzerine yapılan bina kimseyi mutlu etmez. Ordu siyaseti de bundan rahatsızdı. Yıkımdan, mahalleli ve Ordulu olarak mutluyuz. Bu konuda da Cumhurbaşkanımıza ve Belediye Başkanımız Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz” dedi.

"Halka açık olan kıyıya saçma sapan bir şey yapılmıştı"
Mahalle sakinleri de verilen karar sonrası başlatılan yıkımın kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler. Vatandaş olarak yıkımın geç bile kalındığına dikkat çeken mahalle sakinleri, “Halka açık olan yere saçma sapan bir şey yapıldı. Zararın da sonundan dönüldü. Çocukluğumuz buralarda geçti. Yıkım kararı çıkınca gerçekten çok memnun olduk” şeklinde konuştular

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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