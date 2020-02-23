Yaşadığı şehri ahşaba resmediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaşadığı şehri ahşaba resmediyor

DHA

- ORDU´nun Ünye ilçesinde emekli öğretmen Cengiz Tatlı (57), ahşap yakma sanatına gönül verdi. Ünye´nin tanıtımı için resimler yapmaya başlayan Tatlı, yaşadığı şehri ahşaba resmederek 500´ün üzerinde eser yaptı. 

- ORDU´nun Ünye ilçesinde emekli öğretmen Cengiz Tatlı (57), ahşap yakma sanatına gönül verdi. Ünye´nin tanıtımı için resimler yapmaya başlayan Tatlı, yaşadığı şehri ahşaba resmederek 500´ün üzerinde eser yaptı. 
Ünye ilçesinde yaşayan Cengiz Tatlı, 30 yıllık öğretmenlik hayatının ardından emekli oldu. Yüzlerce öğrenciyi hayata hazırlayan Tatlı, emekli olduktan sonra hobi olarak ahşap yakma sanatıyla ilgilenmeye başladı. 3 yıldır Ünye´nin eski ve yeni fotoğraflarını, tahta üzerine yakarak resmeden Tatlı, 500´ün üzerinde eser ortaya çıkardı. Tatlı, hobi olarak başladığı işinde şimdi siparişlere yetişemiyor.
`AMACIM; ÜNYE´NİN TANITIMINA KATKI SUNMAK´
30 yıllık öğretmenlik hayatında teknik resim dersi verdiğini anlatan Cengiz Tatlı, "Emekli olduktan sonra bu yeteneğimi ahşap yakma çalışmasıyla devam ettirmek istedim. Ünye´nin eski ve yeni fotoğraflarını, tahta üzerine yakarak resmettim. Ünye´nin tanıtımına da katkı sunacak resimler yaptım. Özellikle Ünye ile özdeşleşen çapa, gemi dümeni, çınar yaprağı, çömlek gibi figürleri kullanarak ilçenin tarihi ve önemli simgelerini resmetmeye çalıştım. Hobi olarak başladığım çalışmamda 500´ün üzerinde eser ortaya çıktı. Yaptığım çalışmaları çeşitli sergilerde vatandaşlarla da buluşturdum, meraklılarına satıyorum. Amacım para kazanmaktan çok yaşadığım şehrin tanıtımına katkı sunmak. Resimlerimi ortalama 100 TL´den satıyorum" diye konuştu.
`BAZI RESİMLERİ YAPMAK GÜNLERCE SÜRÜYOR´
Ahşap yakma çalışmasının püf noktalarını anlatan Tatlı, "Ahşap yakma çalışmasında dikkat edeceğimiz bazı hususlar var. Bunların en başında özellikle tahtanın çok temiz olması gerekiyor. Birkaç defa zımparalanması lazım. Daha sonra kurşun kalem ile yapacağımız resmi çiziyoruz. Çizim işleminin ardından yakma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yakmanın geri dönüşü yok. Hata yapıldığı zaman silgi ile silme imkanı da yok. Bu nedenle düzgün bir şekilde çiziliyor. Resimde en önemli kısım gölgelendirmek. Onu da havya ile yapıyoruz. Kahverenginin tonlarını kullanarak resim yapıyoruz. Boya gibi renklendirici kullanmadığımız için gölgelendirmeyi de sadece elimizdeki havya ile yapıyoruz. Bir resim birkaç saatte bitiyor ancak bundan sonraki aşamada vernikleme süreci var. Detaylı bir resim ortalama bir günde tamamlanıyor. Günlerce süren çalışmalarımız da var" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da Muzadere Kilisesi restore edildi
YEREL HABERLER Ordu'da Muzadere Kilisesi restore edildi
Ünye Kuyumcular Birliği Başkanı Kumaş: "2020 yılı 'altın' yılı olacak"
YEREL HABERLER Ünye Kuyumcular Birliği Başkanı Kumaş: "2020 yılı ...
Efe: “Taşıdığımız her yolcu bizim misafirimiz”
YEREL HABERLER Efe: “Taşıdığımız her yolcu bizim misafirimiz”
Hilmi Güler: “Sıradan değil sıradışı Ordu” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Düşünen Ordu dedik düşündük, üreten Ordu dedik ürettik şimdi ise yarışacağız. Ordu tek başına bazı ülkelerden büyük durumda. Ülkelerle, şehirlerle yarışalım. Bu bizim için bir fırsat. Bundan sonra sıradan Ordu değil, sıradışı Ordu olacak”
YEREL HABERLER Hilmi Güler: “Sıradan değil sıradışı Ordu” Ordu ...
Ordu’daki gökdelenlerin yıkımı 12 gündür sürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorduğu 3 blok, 17’şer katlı gökdelenler yıkılmaya devam ediyor Vatandaşların yıkılması için 110 bin imza topladığı ve şu anki karardan memnun oldukları yıkım havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Ordu’daki gökdelenlerin yıkımı 12 gündür ...
Sahte bal üretiminin yasaklanması arıcıları mutlu etti Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi: “Kararın arıcılarımız için faydalı olacağını düşünüyoruz” “Piyasada sahte bal varken rekabet etme şansımız yoktu”
YEREL HABERLER Sahte bal üretiminin yasaklanması arıcıları mutlu ...
Hayırseverlerden öğrencilere 2 bin 400 mont ve bot yardımı
YEREL HABERLER Hayırseverlerden öğrencilere 2 bin 400 mont ve bot ...
Öğrencilere meslekler tanıtıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere meslekler tanıtıldı
Ordu’da sokak hayvanları koruma altına alınacak Her ilçe belediyesi hayvanların barınma ve rehabilitasyonundan sorumlu oluyor
YEREL HABERLER Ordu’da sokak hayvanları koruma altına alınacak Her ...
Sporu bırakmak istedi, Türkiye şampiyonu oldu İlayda Sıla Yurttutan, bırakmak istediği spora yeniden başlayıp Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Sporu bırakmak istedi, Türkiye şampiyonu oldu İlayda ...
Yakma sanatı merakını açtığı sergiyle taçlandırdı Emekli öğretmenin sanat merakı hobiye dönüştü
YEREL HABERLER Yakma sanatı merakını açtığı sergiyle ...
Besicinin ikiz ve üçüz kuzu sevinci
YEREL HABERLER Besicinin ikiz ve üçüz kuzu sevinci

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X