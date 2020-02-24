Öğrencilere motivasyon konferansı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde üniversite sınavına girecek olan öğrencilere Sosyolog Yazar Polat Doğru tarafından YKS hazırlığı ve motivasyonu konulu konferans verdi.

Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Belediye Kültür Sarayında ilçede üniversite sınavına girecek öğrencilerin hazırlık ve motivasyonu artırmak için bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte konferans veren Sosyolog Yazar Polat Doğru, “Gençlerimiz ülke yönetiminde ve milletimize hizmetinin her kademesinde yer alacaksınız. Bizler bu düşünce ile sizlere yürüdüğünüz bu kutlu yolda destek ve yoldaş olmak istiyoruz. Bu anlamda sınavlarınıza dikkatli çalışın ve hiçbir şekilde panik yapmadan sınav esnasında rahat bir şekilde soruları çözünüz. Çalışmanız karşılığında bunun emeğini alacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Burhan Aydın ise program sonrası yaptığı açıklamada, “12. sınıfların sınav hazırlığında streslerini sıkıntılarını problemlerini ya da öğrencileri deşarj etmek amacıyla bir program düzenledik. Kişisel gelişim üzerine çalışmalar yapan konferanslar veren Sosyolog Yazar Polat Doğru’yu bu etkinliğe davet ettik. Buradaki öğrencilerin bir nebzede olsa sınav öncesi heyecanını azaltmak ve stresini atmaları açısından etkili bir konferans oldu” diye konuştu.

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