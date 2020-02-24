Çamburnu Feneri Perşembe Belediyesinin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çamburnu Feneri Perşembe Belediyesinin

İHA

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizden 40 metre yükseklikte bulunan Çamburnu Feneri, Perşembe Belediyesi tarafından kiralandı.

Çamburnu Feneri Perşembe Belediyesinin

Ordu’nun Perşembe ilçesinde denizden 40 metre yükseklikte bulunan Çamburnu Feneri, Perşembe Belediyesi tarafından kiralandı.
1880 yılında Fransızlar tarafından Osmanlı Devleti'ne olan borçları karşılığında yapılan ve halen deniz yolcularına hizmet veren Çamburnu Feneri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Perşembe Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Perşembe Belediyesine kiralandı.
Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, Çamburnu Feneri ve müştemilatının aslına uygun restore edilerek belediyenin iştirak kuruluşu olan Perbel tarafından işletileceğini, ayrıca aynı yere bir sosyal tesis yapılacağını söyledi.
Başkan Tandoğan, “Çamburnu Feneri otantik doğasını bozmadan marka şehir Perşembemize yakışacak mekan olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Valilikten 'şiddetli fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Valilikten 'şiddetli fırtına' uyarısı
ODÜ'den iş birliği protokolü
YEREL HABERLER ODÜ'den iş birliği protokolü
Ordulu sürücüler hız limitlerine uymuyor
YEREL HABERLER Ordulu sürücüler hız limitlerine uymuyor
Ordu’da FETÖ’ye soru sızdırılması operasyonu: 9 gözaltı Ordu’da 2009 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 9 kişiden 8’inin halen görevde olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Ordu’da FETÖ’ye soru sızdırılması operasyonu: 9 ...
Ordu’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu operasyonu
Ordu’da 29 şişe sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu’da 29 şişe sahte alkol ele geçirildi
Ordu’da aranan 56 kişi yakalandı, 11'i cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Ordu’da aranan 56 kişi yakalandı, 11'i cezaevine ...
Ordu'da, 17 katlı binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Ordu'da, 17 katlı binaların yıkımı sürüyor
Dolandırıcıların oyununa karşı insanlar ‘ATM’ ile uyarılıyor Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, kendilerini 'kamu personeli' olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşları ATM yoluyla uyarıyor
YEREL HABERLER Dolandırıcıların oyununa karşı insanlar ‘ATM’ ile ...
Tezgahları havuz balıkları süslüyor
YEREL HABERLER Tezgahları havuz balıkları süslüyor
Kıyamadığı pantolonları saksı yaptı
YEREL HABERLER Kıyamadığı pantolonları saksı yaptı
Öğrencilere motivasyon konferansı
YEREL HABERLER Öğrencilere motivasyon konferansı
Hoynat Adası turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Hoynat Adası turizme kazandırılıyor
Ordu'nun sıra dışı projelerini yerinde incelediler
YEREL HABERLER Ordu'nun sıra dışı projelerini yerinde incelediler
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 1 - Sultanbeyli Belediye Spor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 1 - Sultanbeyli Belediye ...
Yurt öğrencileri Çambaşı Yaylası’nda doğayla buluştu
YEREL HABERLER Yurt öğrencileri Çambaşı Yaylası’nda doğayla buluştu
Yaşadığı şehri ahşaba resmediyor
YEREL HABERLER Yaşadığı şehri ahşaba resmediyor
Ordu'da Muzadere Kilisesi restore edildi
YEREL HABERLER Ordu'da Muzadere Kilisesi restore edildi
Ünye Kuyumcular Birliği Başkanı Kumaş: "2020 yılı 'altın' yılı olacak"
YEREL HABERLER Ünye Kuyumcular Birliği Başkanı Kumaş: "2020 yılı ...
Efe: “Taşıdığımız her yolcu bizim misafirimiz”
YEREL HABERLER Efe: “Taşıdığımız her yolcu bizim misafirimiz”
Hilmi Güler: “Sıradan değil sıradışı Ordu” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Düşünen Ordu dedik düşündük, üreten Ordu dedik ürettik şimdi ise yarışacağız. Ordu tek başına bazı ülkelerden büyük durumda. Ülkelerle, şehirlerle yarışalım. Bu bizim için bir fırsat. Bundan sonra sıradan Ordu değil, sıradışı Ordu olacak”
YEREL HABERLER Hilmi Güler: “Sıradan değil sıradışı Ordu” Ordu ...
Ordu’daki gökdelenlerin yıkımı 12 gündür sürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorduğu 3 blok, 17’şer katlı gökdelenler yıkılmaya devam ediyor Vatandaşların yıkılması için 110 bin imza topladığı ve şu anki karardan memnun oldukları yıkım havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Ordu’daki gökdelenlerin yıkımı 12 gündür ...
Sahte bal üretiminin yasaklanması arıcıları mutlu etti Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi: “Kararın arıcılarımız için faydalı olacağını düşünüyoruz” “Piyasada sahte bal varken rekabet etme şansımız yoktu”
YEREL HABERLER Sahte bal üretiminin yasaklanması arıcıları mutlu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X