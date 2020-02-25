Ordu’da ahır yangınında 13 hayvan telef oldu Aybastı ilçesinde bir besicinin ahırında çıkan yangın sonucu 13 büyükbaş hayvan telef oldu

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir besiciye ait ahırda çıkan yangın sonucu 13 büyükbaş hayvan telef oldu, 1 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Özer isimli besiciye ait ahırda dün henüz bilinmeyen bir nedende dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin fark edip durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken, ahırdaki 13 büyükbaş hayvan ise yanarak telef oldu, 1 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.