Japonya´dan döndü, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)-ORDU´da, Japonya'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran E.K. (25), koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Gittiği Japonya´dan geçen hafta Ordu'ya dönen E.K. yüksek ateş şikayetiyle Ordu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. E.K., koronavirüs şüphesiyle Palyatif Bakım Servisi'nde gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri ise Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı'na gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK
2020-02-26 16:48:38
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