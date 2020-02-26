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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü hediyesi Ordu balı

İHA

Türkiye'nin en fazla bal üretilen ili Ordu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi olarak bal ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü hediyesi Ordu balı

Türkiye’nin en fazla bal üretilen ili Ordu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü hediyesi olarak bal ikram edildi.
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve Gürgentepe İlçe Başkanı Mevlüde Töngel Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Grup Toplantısını takip etti. Grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen partililer, Türkiye bal üretiminde birinci sırada olan Ordu balı ikram etti.
AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde arıcılık kararnamesi ile balda aromalı şurup kullanılmasını yasakladığını hatırlatarak, “Hem balda alınan bu karara karşı teşekkürümüzü belirtmek hem de doğum gününü kutlamak amacıyla sayın Cumhurbaşkanımıza bal hediye ettik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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