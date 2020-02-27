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Ordu Valiliğinden 'korona virüsü' açıklaması

İHA

Ordu Valiliği, Japonya'dan gelen bir kişinin öksürük ve ateş şikayeti ile hastaneye başvurması üzerine ortaya atılan korona virüsü iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ordu Valiliğinden 'korona virüsü' açıklaması

Ordu Valiliği, Japonya’dan gelen bir kişinin öksürük ve ateş şikayeti ile hastaneye başvurması üzerine ortaya atılan korona virüsü iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında söz konusu kişiye korona virüsü tahlilleri yapıldığı ancak sonuçların ‘negatif’ çıktığının belirlendiğini açıkladı. Valilik açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
“Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bir hastayla ilgili basınyayın organlarımızda ve internet haber sitelerinde haberler yapıldığı, sosyal medyada paylaşımlarda bulunulduğu görülmüştür. Ordu Devlet Hastanesine öksürük ve ateş şikayeti ile başvuran bir kişi, kısa bir süre önce Japonya’dan dönmüş olması nedeniyle gerekli önlemler alınmak suretiyle tedavi altına alınmıştır. Hastadan, mikrobiyoloji uzmanı tarafından nozofarengeal numune örneği alınarak, kurye ile Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmiştir. Genel durumu iyi olan hastanın 26 Şubat tarihinde Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı tarafından yapılan tetkik sonucu 'negatif' çıkmıştır. Bu gibi durumlarda, devletimizin resmi ve yetkili makamlarınca yapılacak açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesi, halkımızı tedirgin edecek haber ve sosyal medya paylaşımlarından uzak durulması önem arz etmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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