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Hilmi Güler: “Ordu 3 vardiya çalışacak” Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, iş adamlarına seslendi: “Ordu’yu birlikte yönetelim. Ankara’yla ve dünyayla olan ilişkilerimizi bütün çalışmalarımızda hizmete sunmak istiyorum. Ordu tahminimizin ötesinde zengin bir yer”

İHA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katılarak iş adamları ile bir araya geldi.

Hilmi Güler: “Ordu 3 vardiya çalışacak” Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, iş adamlarına seslendi: “Ordu’yu birlikte yönetelim. Ankara’yla ve dünyayla olan ilişkilerimizi bütün çalışmalarımızda hizmete sunmak istiyorum. Ordu tahminimizin ötesinde zengin bir yer”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Şubat Ayı Meclis Toplantısı’na katılarak iş adamları ile bir araya geldi.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Ordu TSO Meclis Başkanı Levent Yıldırım, Ordu TSO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleri katıldı.
Toplantıda Başkan Güler Ordu’ya yaptıkları yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunurken, son olarak meclis üyelerin sorun ve önerilerini dinledi.

“İşbirliği kültürünü benimsememiz lazım”
Çalışmalarda istişare faslının bitirilerek icraat kısmına geldiklerini belirten Başkan Güler, “İstişare kültüründen daha öte olan iş birliği kültürünü benimsememiz lazım. Sadece istişareye değil, sizleri icraata da davet ediyorum. Birlikte karar alalım, birlikte yürüyelim ve birlikte uygulayalım. Ben sadece Ordu Büyükşehir Belediyesini yönetmek değil, aslında yönlendirmek istiyorum. Ordu’yu birlikte yönetelim. Ankara’yla ve dünyayla olan ilişkilerimizi bütün çalışmalarımızda hizmete sunmak istiyorum. Bu imkândan faydalanmanızı istiyorum. Kaynak olarak Ordu tahminimizin ötesinde zengin bir yer. Önceden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptım, Başbakan Baş Danışmanlığı yaptım. Türkiye’deki tüm üretim bana bağlıydı. Sanayi, tarım, maden, enerji ne üretiliyorsa hepsi bana bağlıydı. Bu çalışmaları yaparken Türkiye’nin zenginliğini gördüm. Sadece Ordu’da 24 tane HES, bir nükleer santral kadar elektrik üretiyor. Boşa akan ırmaklarımızı enerjiye bağladık. Akkuş’ta rüzgâr enerjisi yapacağız. Ordu’yu turizm açısından üç vardiya çalıştırmak istiyorum. Şehrimizin gecesi gündüzü ışıl ışıl olsun. Artık istişare etabını geçtik. Fazlasıyla istişarelerimizi, çalışmalarımızı yaptık. Artık biten şeyleri konuşmaya geldik. Sizlere iş teklifine geldik. Bizden bu projeleri isteyin” dedi.
Ordu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, “Sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e toplantımızı teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızda birlik içinde olmamızı diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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