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Fatsa’da patpat kazası: 1 yaralı

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi yaralandı.

Fatsa’da patpat kazası: 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatipli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Mehmet K. idaresindeki patpat seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, patpatta bulunan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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