Ulubeyli gençlere spor malzemesi desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ulubeyli gençlere spor malzemesi desteği

İHA

Ordu'nun Ulubey ilçesinde spor yapan lise öğrencilerine, Gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemesi desteği sağlandı.

Ulubeyli gençlere spor malzemesi desteği

Ordu’nun Ulubey ilçesinde spor yapan lise öğrencilerine, Gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemesi desteği sağlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin spora olan ilgisini arttırmak ve spora teşvik etmek amacıyla spor malzemeleri desteği sürüyor. Bu kapsamda Ordu’nun Ulubey ilçesindeki sporculara da spor malzemesi desteği sağlandı. Ulubey İlçe Belediye Başkanı İsa Türkcan ve Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ulubey Spor Programlı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ulubey Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek, malzemelerin dağıtımını gerçekleştirdi.
Spor malzemelerinin hayırlı olmasını temenni eden Spor İl Müdürü Genç, “Hayatta insanın mutlaka hedefleri olması lazım, hedefiniz olursa hedefe ulaşmanız kolay olur. Hedefinize ulaşmak için ne yapmanız gerekir nasıl çalışmanız gerekir bilirsiniz. Bir hedefiniz olmazsa amaçsızca yaşar hiçbir yere ulaşamazsınız. En güzel yıllarınız lise yıllarınızdır, değerini bilin, hiçbir arkadaşınızı üzmeyin. Eğitim dışında mutlaka sizi ön plana çıkaracak spor, resim, müzik aleti çalma gibi bir uğraşınız olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yarım ton hamsi 1 saatte tükendi
YEREL HABERLER Yarım ton hamsi 1 saatte tükendi
Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
Fatsa’da patpat kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Fatsa’da patpat kazası: 1 yaralı
TFF 3. Lig 52 Orduspor, Düzcespor’a bileniyor 52 Orduspor Basın Sözcüsü Olgun Alp: “Düzcespor’u yenerek galibiyet serisini sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER TFF 3. Lig 52 Orduspor, Düzcespor’a bileniyor 52 ...
Yumurta, ıspanak ve havuç sınav stresini azaltıyor
YEREL HABERLER Yumurta, ıspanak ve havuç sınav stresini azaltıyor
Organik ürünlere talep artıyor
YEREL HABERLER Organik ürünlere talep artıyor
Hilmi Güler: “Ordu 3 vardiya çalışacak” Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, iş adamlarına seslendi: “Ordu’yu birlikte yönetelim. Ankara’yla ve dünyayla olan ilişkilerimizi bütün çalışmalarımızda hizmete sunmak istiyorum. Ordu tahminimizin ötesinde zengin bir yer”
YEREL HABERLER Hilmi Güler: “Ordu 3 vardiya çalışacak” Ordu Belediye ...
Türkiye’de ilk defa Fatsa’da gerçekleşti 324 öğrenci kompozisyon yarışmasında
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk defa Fatsa’da gerçekleşti 324 öğrenci ...
Ordu Valiliğinden 'korona virüsü' açıklaması
YEREL HABERLER Ordu Valiliğinden 'korona virüsü' açıklaması
Hayvan hırsızları 4,5 ay sonra yakalandı
YEREL HABERLER Hayvan hırsızları 4,5 ay sonra yakalandı
Süpürgeci Hanife Teyze: 40 yıldır süpürge üretiyor
YEREL HABERLER Süpürgeci Hanife Teyze: 40 yıldır süpürge üretiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü hediyesi Ordu balı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü hediyesi Ordu balı
Fındık üreticileri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Fındık üreticileri ödüllendirildi
Japonya´dan döndü, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
YEREL HABERLER Japonya´dan döndü, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem ...
Ordu’ya ikinci çevre yolu
YEREL HABERLER Ordu’ya ikinci çevre yolu
Fatsa'da masa tenisi turnuvası
YEREL HABERLER Fatsa'da masa tenisi turnuvası
Başkan Kibar: “Tasarruf ederek büyüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kibar: “Tasarruf ederek büyüyoruz”
Hurda ve külçe altının bileziğe yolculuğu Bin derecelik ocaklarda eritilen altınlar, usta ellerde bilezik ve ziynet eşyasına dönüşüyor Şeklinde ve gramına göre iki saat sürebilen bilezik yapımı 8 aşamadan geçiyor
YEREL HABERLER Hurda ve külçe altının bileziğe yolculuğu Bin ...
Ordu'da heyelanlar tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Ordu'da heyelanlar tedirgin ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X