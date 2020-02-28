Bel fıtığında yanlış uygulamalar felç bırakabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bel fıtığında yanlış uygulamalar felç bırakabilir

İHA

Bel fıtığında yanlış uygulamalar felç bırakabilir

Toplumda çok sık görülen rahatsızlıklardan biri olan bel fıtığının ilk belirtileri arasında bel ağrısının yer aldığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Gözlükaya, “Bel fıtığının tedavisinde bilimsel olmayan yanlış uygulamalar, kalıcı hasarlara hatta felce bile sebep olabilir” dedi.

Hapşırıp öksürürken dikkat
Medical Park Ordu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Gözlükaya bel fıtığı ve tedavisi hakkında bilgiler vererek şunları söyledi: “Fıtık; bel ağrısı, tutulma, bacaklara vuran uyuşma, karıncalanma, yürümede zorluk gibi şikâyetlerle kendini göstermektedir. Sıklıkla ağrı öncesi belde zorlayıcı bir hareket sonucu omurganın arkasında duran bağ dokusu yırtılır. Bu durum hiç beklenmedik bir anda öksürürken veya hapşırırken de oluşabilir, ağır kaldırırken veya ters bir hareket yaparken de görülebilir. İlk aşamada sadece bel ağrısı hissedilir. Bu yüzden öksürme veya hapşırma sırasında dizlerimizi hafif bükmemiz gerekir ki, bu davranış, belimize olan basıncı azaltacaktır. Vücudumuzu dik tutarak öksürmek veya hapşırmak bel fıtığı açısından sakıncalıdır. Bel fıtığı olan kişilerin büyük bir kısmı hastalıkları konusunda maalesef yeterli bilgiye sahip değiller. Hastalar uzun süreler ağrı içinde kıvranırken, doktora gitmek yerine hiçbir bilimselliği olmayan bir takım yöntemlere başvurabiliyorlar. Bel çektirme, bardak çekilmesi, sert zeminde sırt üstü yatmak, bele sülük yapıştırılması gibi işlemlerin bel fıtığı tedavisinde yeri yoktur. Bel ağrılarından kurtulmak için kulaktan dolma bilgilerle yapılan bu yanlış uygulamalar felç gibi geri dönüşü olmayan ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.”

Bol bol yüzün, yürüyüş yapın
Bütün hastalıklarda olduğu gibi bel fıtığına yakalanmamak için de gerekli tedbirler alınması gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Gözlükaya, “Bel fıtığına ağır kaldırma, ters hareket yapma, ani bir zorlama gibi neden olabilecek faktörlerden kaçınmak gerekir. Bel ağrıları olan kişilerin, yürüme, duruş ve oturuş gibi postural ergonomiye dikkat etmeleri gerekir. Fazla kilolar, diskler üzerindeki yükü arttırır. Bu yüzden kilosu fazla olanlar kilo vermeliler. Uzun süre oturarak çalışmaktan ve çok hareketsizlikten kaçınmak fıtıkta risk faktörlerini en aza indirmek için önemlidir. Yüzmek gibi bel kaslarını güçlendirmek için yapılan egzersizler çok önemlidir. Erken teşhis ve kişiye özel etkin tedavilerle bel fıtığının iyileşmesi mümkündür” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ulubeyli gençlere spor malzemesi desteği
YEREL HABERLER Ulubeyli gençlere spor malzemesi desteği
Yarım ton hamsi 1 saatte tükendi
YEREL HABERLER Yarım ton hamsi 1 saatte tükendi
Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
Fatsa’da patpat kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Fatsa’da patpat kazası: 1 yaralı
TFF 3. Lig 52 Orduspor, Düzcespor’a bileniyor 52 Orduspor Basın Sözcüsü Olgun Alp: “Düzcespor’u yenerek galibiyet serisini sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER TFF 3. Lig 52 Orduspor, Düzcespor’a bileniyor 52 ...
Yumurta, ıspanak ve havuç sınav stresini azaltıyor
YEREL HABERLER Yumurta, ıspanak ve havuç sınav stresini azaltıyor
Organik ürünlere talep artıyor
YEREL HABERLER Organik ürünlere talep artıyor
Hilmi Güler: “Ordu 3 vardiya çalışacak” Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, iş adamlarına seslendi: “Ordu’yu birlikte yönetelim. Ankara’yla ve dünyayla olan ilişkilerimizi bütün çalışmalarımızda hizmete sunmak istiyorum. Ordu tahminimizin ötesinde zengin bir yer”
YEREL HABERLER Hilmi Güler: “Ordu 3 vardiya çalışacak” Ordu Belediye ...
Türkiye’de ilk defa Fatsa’da gerçekleşti 324 öğrenci kompozisyon yarışmasında
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk defa Fatsa’da gerçekleşti 324 öğrenci ...
Ordu Valiliğinden 'korona virüsü' açıklaması
YEREL HABERLER Ordu Valiliğinden 'korona virüsü' açıklaması
Hayvan hırsızları 4,5 ay sonra yakalandı
YEREL HABERLER Hayvan hırsızları 4,5 ay sonra yakalandı
Süpürgeci Hanife Teyze: 40 yıldır süpürge üretiyor
YEREL HABERLER Süpürgeci Hanife Teyze: 40 yıldır süpürge üretiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü hediyesi Ordu balı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü hediyesi Ordu balı
Fındık üreticileri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Fındık üreticileri ödüllendirildi
Japonya´dan döndü, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
YEREL HABERLER Japonya´dan döndü, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem ...
Ordu’ya ikinci çevre yolu
YEREL HABERLER Ordu’ya ikinci çevre yolu
Fatsa'da masa tenisi turnuvası
YEREL HABERLER Fatsa'da masa tenisi turnuvası
Başkan Kibar: “Tasarruf ederek büyüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kibar: “Tasarruf ederek büyüyoruz”
Hurda ve külçe altının bileziğe yolculuğu Bin derecelik ocaklarda eritilen altınlar, usta ellerde bilezik ve ziynet eşyasına dönüşüyor Şeklinde ve gramına göre iki saat sürebilen bilezik yapımı 8 aşamadan geçiyor
YEREL HABERLER Hurda ve külçe altının bileziğe yolculuğu Bin ...
Ordu'da heyelanlar tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Ordu'da heyelanlar tedirgin ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X