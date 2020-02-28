ODÜ’de İdlib şehitleri için Kur’an-ı kerim tilaveti

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ergin Karlıbel Camisi’nde, İdlib’de şehit düşen 33 asker için Kur’anı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, yaptığı açıklamada, Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk askerlerine yönelik rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonrası 33 askerin şehadet haberininin kendilerini derinden yaraladığını belirtti. Akdoğan, “Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimize şahsım ve Üniversitem adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimizin ve ordumuzun her zaman yanındayız” dedi.

Kur’anı Kerim tilavetine programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, fakülte dekanları, Genel Sekreter V. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Güler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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