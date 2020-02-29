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Türkiye’de 26 bin 442 ODÜ mezunu var

İHA

Ordu Üniversitesi kuruluşundan bu yana 26 bin 442 öğrenci mezun etti.

Türkiye’de 26 bin 442 ODÜ mezunu var

Ordu Üniversitesi kuruluşundan bu yana 26 bin 442 öğrenci mezun etti.
Bu yıl 13. yılını kutlayan Ordu Üniversitesi, 2006 yılında kurulan 15 üniversite arasında yer aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, FenEdebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Mesudiye Meslek Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunun bir araya getirilmesi ile kurulan Ordu Üniversitesi, bugün 11 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekolu, 8 meslek yüksek okulu ile eğitim ve öğretime hizmet veriyor. Toplam 17 bin 675 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü Ordu Üniversitesi, 2019 yılında 3 bin 202 öğrenci mezun etti. Kuruluşunda bu yana mezun ettiği öğrenci sayısı 26 bin 442 oldu. Bir anlamda, Türkiye’de bugün 26 bin 442 ODÜ mezunu bulunuyor.
ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, 13’üncü yılında rektörlük görevini devraldığı Ordu Üniversitesini ulusal ve küresel ölçekte bilimsel çalışmaları ile adından söz edilen bir üniversite olması için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini söyledi. Akdoğan, “Nitelik, ehliyet, birlik, beraberlik ve ortak akıl ile adalet, liyakat ve etik değerlerden ödün vermeden şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte, üniversitemizi bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak temel hedefimiz ve en büyük görevimiz olacaktır. Evrensel ilkelere bağlı, milli ve manevi değerleri önemseyen ve özümseyen bir nesil yetiştirebilmek için elimizden gelen her türlü gayret ve çabayı sarf edeceğimize; üniversitemizi, akademik ve idari personeli, mezun edeceği öğrencileri ve fiziki imkanları ile en kısa sürede Ordu halkının hak ettiği ve gurur duyduğu bir üniversite haline getireceğimize inancımız tamdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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