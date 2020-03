Ordu’da can dostlara modern barınak Ordu’da hayvan barınakları yenilenerek daha güvenli ve temiz hale getirildi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde bulunan Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Evine giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Güler, “Barınaklarımızda modern şehircilik anlayışına uygun bir sistemi işletmeye başladık. Temizlik, beslenme ve diğer konularda yaptığımız yeniliklerle her geçen gün şartlar daha da iyiye gidiyor” dedi.

Barınakların modern şehircilik anlayışına uygun oluşturulduğunu belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Burada gayet güzel değişiklikler yaptık. Bu şehirde bütün canlılarımızla birlikte yaşıyoruz. Bu anlamda barınaklarımızda modern şehircilik anlayışına uygun bir sistemi işletmeye başladık. Temizlik, beslenme ve diğer konularda yaptığımız yeniliklerle her geçen gün şartlar daha da iyiye gidiyor” şeklinde konuştu.



“Barınaklarımız temiz ve güvenli”

Barınakların artık daha temiz ve güvenli olduğunu ifade eden Başkan Güler, “Burada veterinerlerimiz tarafından hayvanlarımıza kemoterapi yapılıyor, urlar tedavi ediliyor ve ilk olabilecek bir çok örnek çalışma gerçekleştiriliyor. Barınaklarımıza modern mamamatikler yerleştirdik. Artık her gün köpeklerimize mama koymuyoruz, yedikçe mamaları otomatikman önlerine geliyor ve bu sayede köpeklerimiz de aç kalmıyor. Her anne artık kendi yavrularıyla birlikte bağımsız bölümlerde kalıyor. Köpeklerimizin olduğu bölümleri karo kaplama yaptık ve gider bölümlerini yeniledik. Hayvanlarımızın olduğu bölümleri fayans ile kapladık ve ısıtıcılar yerleştirdik. Barınaklarımız artık daha temiz ve daha güvenli bir duruma getirildi” diye konuştu.

