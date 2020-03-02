Aranan 12 şahıs yakalanarak tutuklandı

Ordu’da son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 50 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 12’si tutuklandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 24 Şubat1 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2 kadına fuhuş yapmaktan, 5 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 7 kişiye dilencilik yapmaktan, 5 kişiye kumar oynamaktan, 11 kişiye sarhoşluktan, 4 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 1 kişiye kaçak tütünden, 1 kişiye kimlik bildirmemekten, 5 kişiye yasa dışı bahis oynamaktan ve 4 kişiye havai fişek atmaktan ceza kesildi.
Yine aynı tarihlerde yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 50 şahıs yakalanırken 12’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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