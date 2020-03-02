OTSO çikolata uzmanı arıyor

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) bünyesinde açılacak olan Butik Çikolata Uzmanı Eğitim Kursu başvuruları başladı.

OTSO 1215 kişilik gruplar için 3 saat süreli workshop eğitimi, farkındalık oluşturucu 3 gün süreli başlangıç eğitimi, 10 gün süreli usta eğitimi ve 25 gün süreli Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı butik çikolata eğitimi vermeye başladı.

OTSO Akademisi bünyesinde verilecek olan eğitimler için başvuruların oda binasından şahsen veya telefonundan ya da mail adresinden bilgi alınarak yapılabileceği açıklandı.

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