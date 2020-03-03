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50 ilin beklediği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru

DHA

50 ilin beklediği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru


Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) OSMANLI Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid zamanında projesi çizilen, 145 yıllık KaradenizAkdeniz Otoyolu Projesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesiyle Karadeniz ile Akdeniz kara yolu bağlantısı, 6 saate inecek.
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 'Dereyolu' olarak ilk kez gündeme getirilen KaradenizAkdeniz yolu projesi, 2'nci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Çalışmaları Ordu'dan başlatılan projenin temeli de 1929 yılında dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından attırıldı. Çalışmalar, 1933 yılında güzergah tartışmaları nedeniyle durduruldu. Proje 1970'li yıllarda yeniden gündeme getirildi; ancak bu kez Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle çalışmalar tekrar durduruldu. Rafa kaldırılan proje, 2004 yılında Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi'nde yapımına başlanan Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları adıyla yeniden gündeme getirildi. Baraj yapılırken ilk etapta 'Dereyolu' olarak da bilinen Topçam Barajı Ulaşım Yolları Projesi ile proje değiştirilerek devamında Karadeniz-Akdeniz Otoyol Yol Projesi ile sürdürüldü.
145 yıllık rüya olan KaradenizAkdeniz Yolu'nun ihalesi 2008 yılında yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak 818 kilometrelik yol; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içinden geçip, Karadeniz'in kapılarını İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak. 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere de Ordu üzerinden ihracatta önemli rol sağlayacak. 
ULAŞIMI KISALTACAK
Projenin en önemli etaplarından olan Ordu'da 121 kilometrelik OrduMesudiye yolu ise 88 kilometreye düşecek. 2,5 saatlik OrduMesudiye yolu 1 saate inerken, tünel ve viyadüklerle OrduSivas arası ulaşım 2 saate, Orduİskenderun ise 67 saate düşecek. OrduMesudiye arasında 10 kilometrelik kısımda süren çalışmaların yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor.
'İHRACATÇILARIMIZ KARADENİZ'E DAHA KOLAY ULAŞACAK'
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin 50 ili ilgilendirdiğini belirterek, projenin bu yıl tamamlanmasıyla büyük avantaj sağlanacağını söyledi. Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki ihraç ürünlerinin Karadeniz'e ulaştırılmasında büyük kolaylık olacağını, 5 ili de doğrudan ilgilendiren yolun ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını anlatan Şahin, "Sivas'tan Ordu'ya ulaşım daha kolay olacak. Akdeniz ve İç Anadolu'dan kara yoluyla Ordu'ya ulaşan ürünler sanayicilerimiz tarafından Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha kolay şekilde ulaştırılmış olacak. Ticarette en önemli şey ulaşım. Bu yol en verimli, en kısa yol olacak. Yolun bu yılın ortalarında biteceğini taahhüt ettiler, bende buna inanıyorum. Bizim için OrduGiresun Havalimanı'ndan sonra en önemli proje. Hatta havalimanından daha önemli proje. Bu yol bittiğinde Sivaslı Ordu'da denize inecek. İhracatçılarımız Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha kolay ulaşacaklar. Daha önce 12 saat gidilen yol 6 saatte Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak. Çalışmalarda Ordu-Mesudiye arasında 10 kilometrelik bir alan kalmıştı, tünelde çalışma sürüyor. Sivas tarafından çalışma kalmadı, inşallah yıl sonuna tamamlanacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Nedim KOVAN
2020-03-03 09:41:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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