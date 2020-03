Kuşburnu gribe karşı portakaldan daha etkili

Gribin hâlâ etkinliğini koruduğu bu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu sağlıklı beslenmeyi ihmal etmemekten geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, “100 gram kuşburnu 100 gram portakaldan 40 kat daha fazla C vitamini içerir ve gribe karşı vücudu korur” dedi.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kuşburnu çayının oldukça etkili olduğunu dile getiren Medical Park Ordu Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, kuşburnunun C vitamini içeriği en yüksek olan çaylardan biri olarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncinin artırılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.



Portakaldan 40 kat fazla C vitamini var

C vitamini açısından zengin besinlerden olan kuşburnunun portakal ve mandalinadan daha fazla C vitamini içerdiğinin altını çizen Diyetisyen Karataş, “Her sabah kahvaltıda kuşburnu reçeli, kuşburnu marmeladı, kuşburnu suyu tüketmek bağışıklık sisteminizi daha etkili şekilde güçlendirecektir. 100 gram kuşburnu, 100 gram portakaldan 40 kat daha fazla C vitamini içerir. Bu yüzden portakal yerine aynı miktarda kuşburnu tüketirseniz, vücudunuzun ihtiyacı olan C vitaminini karşılamış olursunuz. Bu değerli vitamin çözündüğü için vücutta depolanmaz. Yani dün yediğiniz kuşburnu veya portakalın bugün size faydası olmaz. Bu nedenle günlük olarak C vitamini almamız gereklidir” dedi.



"Astımı ve sivilcesi olanlar daha fazla tüketmeli"

C vitamininden zengin olan besinlerin özellikle mevsim geçişi yaşanan bu dönemde sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Melisa Karataş önerilerini şöyle sıraladı: “Özellikle 25 yaş altı için 1000 mg C vitamini alınması grip için koruma kalkanı oluşturmaktadır. Bunu günlük olarak 7 ila 8 adet kuşburnu, 1 orta boy kivi, 1 orta boy portakal veya greyfurt arasında tercih yaparak sağlayabilirsiniz. 25 ve 50 yaş arasındaki kişilerde ise bu doz biraz daha yüksektir. Düzenli alkol ve sigara kullananlar, depresyon, diyabet, astım, akne, sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıkları olanların daha fazla C vitamini almalarını önermekteyiz. C vitamini içeren yiyeceklerin yemeklerden yarım saat önce tüketilmesinde fayda vardır. C vitamini bakımından zengin bir beslenme listesi için diyetisyene veya doktorunuza danışabilirsiniz.”

