Başkan Kibar: “Siyasilerimizle biriz ve beraberiz”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçedeki siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret eden Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu konjonktürel yapısından dolayı her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, bu tür dönemlerden daha fazla kenetlenmek ve safları sıkı tutmak gerektiğini vurguladı.

Her zaman ve her durumda birlik ve beraberliğin önemli olduğunu, bunun toplum olarak benimsenmesi ve özümsenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Kibar, Fatsa’da bunun öncülüğünü yapan ve katkı sağlayan herkesin yanında olacağını belirtti.

Toplumların bir ve beraber olduğu sürece bütün olumsuzlukları çok rahat aşabileceğini vurgulayan Kibar, “Bizim kadim coğrafyamızda ayrışmalar ve ötekileştirmeler başkalarına fırsat veriyor. Bunu bertaraf etmek için çaba sarf etmek, bir olmak, diri olmak, iri olmak ve hep birlikte Türkiye olmak hepimizin asli görevlerindendir” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar siyasi partilerde yaptı konuşmada, "Fatsa Belediye Meclisindeki birliktelik ve uyumun Türkiye’de örnek teşkil edilebilecek bir noktada olduğunu ve bunun da özünde şeffaf belediyeciliğin yatıyor. Fatsa’nın zararına olacak hiçbir kararı meclisin önüne getirmem demiştim çok şükür 11 aydır da hiç böyle bir karar nasip olmadı. Birçok konuyu beraber istişare ederek aşıyoruz ve yüzde 90’ın üzerinde bir birliktelik de alıyoruz. Sadece CHP’den değil İYİ Parti ve MHP’den de meclis üyelerimizle birlikte tüm kararları beraber alıyoruz. En son yapılan sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler toplantısında gerçekten güzel bir birliktelik yaşanmıştı. Bu birliktelikten Fatsa birçok sorununu aşarak çıkacaktır ve hayal ettiği birçok projeye bu birliktelikle kavuşacaktır. O yüzden işte biz ana muhalefetiz ama işimiz mecliste muhalefet etmek mantığı içerisinde olmadan yöneticilik yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Ordu’nun da birçok yerinde Fatsa’daki meclis toplantıları konuşuluyor. İnşallah bu çizgimizden ayrılmadan yapacak olduğumuz hizmetlerle memleketimiz çok büyük kazanımlar elde edecektir. Bugün bu 11 aylık süreç içerisinde belki Fatsa Belediyesi ile ilgili olmayabilir ama Büyükşehrimizin ilçemizde bir vahşi çöp depolama alanı vardı. Bu çöpün ilçemizden kalkmış olması işte OSKİ gibi Türkiye‘de 30 tane resmi Genel Müdürlükten bir tanesinin Fatsa‘dan hizmet veriyor olması Fatsa’nın belki de son 5 yılda aldığı alt yapı ve kanalizasyon anlamındaki yatırımlarının hepsinin 11 ay içerisinde ihale edilmiş olması ilçemiz adına bu birlikteliğin meyvesi olarak görüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bu birlikteliğimiz bozulmaz ve Fatsa’nın birçok sorunu bu birliktelikle birlikte kaynakların bu kadar kıt olduğu süreçte hızlı bir şekilde aşarız” diye konuştu.

