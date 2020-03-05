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Ordu'dan ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek Ordu’nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen konvoyda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı operasyona destek olundu

İHA

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla, araç konvoyu düzenlendi.

Ordu'dan ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek Ordu’nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen konvoyda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı operasyona destek olundu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı ‘Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla, araç konvoyu düzenlendi.
Kabadüz Belediyesi ve ilçenin mahalle muhtarları tarafından düzenlenen konvoy kapsamında, yüzlerce araç Türk bayrakları ile donatıldı. Esenyurt Mahallesi’nden başlayan araç konvoyuna, yediden yetmişe herkes destek olurken, Yokuşdibi İlköğretim Okulu öğrencileri ellerinde bayraklarla ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye sloganlar attı. Çambaşı Yaylası’na kadar devam eden konvoydakiler burada, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Yaylası’nda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Başkan Kaya, “Tarihi boyunca hep mazlumun yanında olan ordumuz inşallah hep işgal ve zulümlere maruz kalan insanların kurtuluşu ve huzuru için mücadelesini sürdürecektir. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Kabadüz Merkez Camisi İmam Hatibi tarafından yapılan dua ile son buldu. Program sonunda Mehmetçiğe destek için bağış kampanyası başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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