Muhasebecisini vurup 2 kişiyi yaralayan eski başkan tutuklandı Adliyeye çıkarken zafer işareti yapması dikkat çekti

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde muhasebecisini vurduktan sonra eşini ve bir akrabasını rehin alan eski belediye başkanı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, adliyeye çıkarken zafer işareti yapması ise dikkat çekti.

Olay, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20092014 yılları arasında Kabadüz Belediye Başkanı olarak görev yapan Orhan Aktaş, kendisine ait şirketinde çalışan muhasebecisi Tayfur Ç. isimli kişiyi silahla bacağından yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden eski başkan Aktaş, eşi ve bir akrabasını rehin alarak, polis ekiplerinin eve girmesine izin vermedi. Bunun üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, müzakereci polisler ve özel harekat polisleri sevk edildi.



Kaymakam ikna etmişti

Ordu Valisi Seddar Yavuz’un da devreye girmesi sonucu yürütülen titiz çalışma sonrası, olay yerine gelen Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, eski belediye başkanı Orhan Aktaş ile bir süre görüşerek, ikna etmeye çalışmış, Kaymakam Uçar’ın ikna çabaları sonrası eski başkan Aktaş teslim olarak emniyete götürülmüştü.



“Hepinizi öldürecekler”

Emniyetteki işlemleri tamamlanan eski belediye başkanı Orhan Aktaş’ın, adliyeye sevk edildiği esnada "Hepinizi öldürecekler hepinizi. Bütün milleti öldürecekler. Beni öldürüyorlar kardeşim" demesi ise dikkat çekti.

Eski başkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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