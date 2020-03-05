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Ordu’da 52 okula spor malzemesi dağıtıldı

İHA

Okullarda sportif faaliyetlerin arttırılmasını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında, Ordu'daki 52 okula spor malzemesi dağıtımı gerçekleşti.

Ordu’da 52 okula spor malzemesi dağıtıldı

Okullarda sportif faaliyetlerin arttırılmasını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında, Ordu’daki 52 okula spor malzemesi dağıtımı gerçekleşti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okullardaki sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere gönderilen spor malzemelerinin dağıtımı, Altınordu, Fatsa, Ünye ve Ulubey ilçelerindeki 52 okula dağıtıldı. Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen törende öğrencilere, muhtelif spor malzemeleri dağıtımı gerçekleştirildi.
Spor malzemesi dağıtım töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her alanda olduğu gibi spor alanına da önemli bir yatırım yaptığını belirterek, sporun önemine ve lisanlı sporcu sayısının artması gerektiğine dikkat çekti. Vali Yavuz, “82 milyon insanın bulunduğu bir ülkede, 20 milyon gencin neredeyse eğitim kurumlarında olduğu bir ülkede, eğer lisanssız sporcu sayısı bugün çok küçük ülkelerin bile sporcu sayısıyla birbirine yakınsa, o zaman bir problem var demektir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu protokol, tam da bu problemi çözmeye yöneliktir. Dolayısıyla biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu politikaları ilimizde uygulayan kamu görevlileri olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, tüm kurum müdürlerimizle uyum içerisinde inşallah bunları gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Önümüzdeki günlerde 150 okula daha spor malzemeleri dağıtılacak”
Önümüzdeki günlerde 150 okula daha spor malzemesi dağıtımını yapılacağını belirterek, “Bugün, 52 okulumuza spor malzemelerini dağıtacağız. Bir kısmını daha önce dağıtmıştık. Ama önümüzdeki günler içerisinde 150 okulumuza bu spor malzemelerini okul teslim etmiş olacağız. Okul müdürlerimiz de bunları çocuklarımızın, gençlerimizin istifadesine sunmuş olacaklar” ifadelerine yer verdi.

“Amacımız 7’den 70’e herkesi spora teşvik etmek”
Törende Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de bir konuşma yaparak, amaçlarının 7’den 70’e herkesin spor yapmasını sağlamak olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak spora teşvikin gayreti içerisinde olduklarına değinen Başkan Güler, “Bununla ilgili taramalar yapıyoruz 19 ilçede. İnşallah bu değerli katılımcıların sayısı arttıkça, Ordu’muz zaten sporcu bir il, spora çok düşkün bir il, sporcuların çıktığı bir il. Bu bakımdan bu malzemelerle birlikte çok yerinde bir davranış olarak bu güzel hareket başlamış olacak ve daha da süratle katma değeri yüksek ürünlere dönüşecek. Bunları yaparken tabi hepimizin de spora ihtiyacı var. Biz bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak ta biz de çalışmalarımızda, Valiliğimizin bu çalışmalarına inşallah güzel katkılarımız olacak. Dolayısıyla bir bütün olarak Ordu’muz sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesiyle birlikte güzel bir çalışmayı birlikte gerçekleştirir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, futbol topu, futbol kale direği, futbol kale filesi, basketbol topu, basketbol pota filesi, basketbol potası, voleybol topu, hentbol topu, koordinasyon masa tenisi masası, masa tenisi raketi ve topu, badminton raketi ve topu, dart takımı, bocce seti gibi spor malzemeleri, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve diğer protokol mensupları tarafından okul yöneticilerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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