Ordu’da biyolojik zenginlik Ordu’nun tabiatında 172 endemik bitki tespit edilirken, sadece Ordu’ya özgü 1 balık 1 sürüngen türü belirlendi

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Ordu’nun tabiat yaşamını oluşturan endemik, nadir, nesli tehlike altında olan ve ekonomik değeri olan türlerin belirlenmesi amacıyla başlatılan biyolojik eşitlilik çalışmaları sonuçlandı. Buna göre Ordu’nun doğal yaşamına özgü 172 endemik bitki tespit edildi.

Ordu ili doğal yaşamında bulunan flora ve fauna, endemik, nadir, nesli tehlike altında olan ve ekonomik değeri olan türlerin izlenmesi amacıyla 2016 tarihinde işe başlayan çalışma sonuçlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı 11.Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada ili doğasında 172’si Ordu’ya özgü endemik 1883 damarlı bitki tespit edildi.

Aynı çalışmada Ordu doğal yaşamına özgü 1 endemik alt faunasında 18 tür balık, yine 1’i endemik 17 tür sürüngen belirlenirken, 276 tür kuş, 32 tür memeli hayvan, 10 tür çiftyaşarlar tespit edildi.

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