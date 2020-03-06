Ordu Barosu’ndan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması

Ordu Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir program düzenlenerek, basın açıklaması gerçekleştirildi.

Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir basın açıklaması düzenlendi. Baro hizmet binasında düzenlenen açıklamada, Ordu Barosu Başkanı Av. Murat Haluk Poyraz, dezavantajlı gruplar olarak kabul ettikleri, kadınlar, çocuklar ve engellilere yönelik bir takım faaliyetlerinin olduğunu söyledi. Poyraz, Ordu’da görev yapan kadın avukat sayısının arttığına işaret ederek, bütün kadınların gününü kutladı.

Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Birsen Uçar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tüm dünyadaki kadınların kendilerini tüm alanda eşit bir birey olarak eşit bir birey olarak görmeyen zihniyetlere yasal alanda çalışmalar yapılması taleplerinin dile getirildiği mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyledi. Bu mücadelede çok fazla dayanışmaya ihtiyaçları olduğuna değinen Uçar, “Kadınlar olarak bizler başka bir dünyanın mümkün olacağının çığlığını omuz omuza vererek atmak durumundayız. Ülkemizde toplumumuzun yarısını oluşturan kadınlar ne yazık ki eşit bir şekilde eğitim ve istihdam olanaklarına ulaşamamakta, kültürel ve siyasal alanda yeterince temsil edilememektedir. Kadınların büyük çoğunluğu yoksul ve emekçidir. Ulusal ve uluslararası sözleşmeler ile korunan kadının insan haklarının ihlal edilmemesi için öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlanması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Çok sayıda kadın avukatın da katıldığı açıklamada Av. Birsen Uçar ayrıca, tüm kadınların 8 Mart Dünya Günü'nü kutladı.

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