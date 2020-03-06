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Fatsa OSB doğal gaza kavuştu

İHA

Fatsa OSB doğal gaza kavuştu

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) Doğal Gaz Hizmete Alma Töreni gerçekleştirildi.
30 firma tarafından üretim yapılan ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan Fatsa Organize Sanayi Bölgesi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle doğal gaza kavuştu. Yıllardır doğal gaz sorununa çözüm bulamayan sanayiciler, Başkan Güler’in talimatlarıyla hizmete alınan doğal gaz ile 15 milyon TL tasarruf edecek.

"Sanayilerimizin rekabet gücüne erişmelerini sağlayacak"
Fatsa OSB’nin doğal gaza kavuştuğunu hatırlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bakanlığım döneminde doğal gazın Ordu’ya gelmesi 15 yılı bulur diyorlardı. Fakat biz dağları taşları delerek Altınordu, Fatsa ve Ünye’ye doğal gazı getirdik. Yöneticilerimizle gerekli etütleri yaptık ve bu yaptığımız etütler neticesinde Ordu doğal gaz ile buluştu. Nasip oldu şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Valimiz ve Fatsa Belediye Başkanımızın da başkanlığında Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’ne doğal gazı getirdik. Sanayicilerimiz doğal gazın buraya gelmesiyle birlikte ekonomik olarak faydasını görecek. Bu da sanayilerimizin rekabet gücüne erişmelerini sağlayacak. 1994 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızla beraberiz. Nasıl ki İstanbul’un hava kirliliğini çözdüysek Ordu’nun da hava kirliliğini çözüyoruz. Diğer enerji kaynakları açısından da önemli çalışmalar yapıyoruz. Elektrik enerjisi üzerinde önemli projelere imza atacağız. Böylece aynı zamanda sanayicilerimize enerji konusunda da avantaj sağlamış olacağız. Ordu aynı zamanda teknolojide de kalkınma üstünlüğü sağlayacak. Bu fırsatları bizlere sunduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yüzde 50 tasarruf sağlayacak
Doğal gazın kullanımıyla sanayicilerin yüzde 50 oranında tasarruf yapacağını söyleyen Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’ne gelen doğal gaz sanayicilerimizin yüzde 50 oranında tasarruf yapmasını sağlayacak. Yüzde 50 tasarrufta rekabeti güçlendirmek demektir. Dolayısıyla maliyetlerimizi aşağı çekmek ve rekabet gücünü yükseltmek gerekiyor. Bunun yolu da elbette yeni yol ve yöntemler kadar da elimizdeki imkânları etkili kullanmaktır” şeklinde konuştu.

"Çok önemli bir tasarruf sağlayacak"
Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in birlikteliğiyle sorunların hızla çözüme kavuşturulduğunu kaydeden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ordu’ya seçilmiş olması ilimiz adına bir fırsattır. Tek bir telefonuyla birçok sorunun üst siyasette hallolacağını söylemiştik. Bugün Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın birlikteliğiyle ilimizde, ilçemizde birçok sorunun çok hızlı bir şekilde çözüldüğünü görüyoruz. Uzun yıllardır sanayicilerimiz doğal gaz bekliyordu. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, sürecin hız kazanmasına vesile oldu. Böylece Organize Sanayi Bölgemiz doğal gazın kullanımıyla çok önemli bir tasarruf sağlamış olacak” ifadelerini kullandı.
Protokol konuşmaların ardından sembolik olarak meşaleler yakıldı ve Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde doğal gaz hizmet vermeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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