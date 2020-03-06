Altınordu Belediyesi, sağlığı insanların ayağına taşıyor Belediye tarafından hayata geçirilen ‘Mobil sağlık tarama aracı’ hizmet vermeye başladı Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Vatandaşlarımızın sağlığı altın değerinde”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altınordu Belediyesi, sağlığı insanların ayağına taşıyor Belediye tarafından hayata geçirilen ‘Mobil sağlık tarama aracı’ hizmet vermeye başladı Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Vatandaşlarımızın sağlığı altın değerinde”

İHA

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve hastaneye ulaşımda zorluk çeken vatandaşların kapısına sağlık hizmeti götüren 'Mobil sağlık tarama aracı' hizmet vermeye başladı.

Altınordu Belediyesi, sağlığı insanların ayağına taşıyor Belediye tarafından hayata geçirilen ‘Mobil sağlık tarama aracı’ hizmet vermeye başladı Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Vatandaşlarımızın sağlığı altın değerinde”

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve hastaneye ulaşımda zorluk çeken vatandaşların kapısına sağlık hizmeti götüren ‘Mobil sağlık tarama aracı’ hizmet vermeye başladı.
Altınordu Belediyesi, hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda ilçenin kırsalda bulunan 70 mahallesinde hastaneye ulaşmakta zorluk çeken vatandaşların sağlık taramalarının yapılabilmesi için proje geliştiren ve bu projeyi Japonya Büyükelçiliği Yerel Yönetimler Hibe Programı’na sunan Altınordu Belediyesi, projenin onaylanması ile mobil sağlık tarama aracının Altınordu’ya kazandırılmasını sağladı. Röntgen, ultrason, EKG cihazı ile solunum ve işitme testleri de yapılabilen, teknoloji bakımından zengin olan ve bir muayenehane konforunda olan araç, Altınordu ilçesindeki vatandaşların hizmetine girdi.
Altınordu Belediyesi ve Ordu İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde mobil sağlık tarama aracı ile yürütülen sağlık taramaları, Erenli ve Gökömer mahallelerinde başladı. Mobil sağlık tarama aracının sahadaki ilk gün hizmetine, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de katıldı. Gökömer Mahallesi’nde gerçekleşen muayene işlemlerini takip eden Başkan Tören, sağlık personelleri ve muayene olmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti.

“Vatandaşlarımızın sağlığı altın değerinde”
Altınordu’ya kazandırılan ve vatandaşların hizmetine sunulan Mobil Sağlık Tarama Aracı ile ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, araç ile 1. Basamak sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürdüklerini söyledi. Mobil sağlık tarama aracının merkeze uzak mahallelerde bulunan ve hastaneye gelmek için zorluk çeken vatandaşlar için çok özel bir çalışma olduğunu aktaran Başkan Tören, “Projeye, ‘Ordulu vatandaşlarımızın sağlığı altın değerinde’ sloganıyla başladık. Bütün şehir eşit hizmet anlayışı ile tüm vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla son derece kararlı ve kesintisiz bir hizmet anlayışı ile çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında Altınordu mobil sağlık tarama aracını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Aracımızla, dış mahalle diye tabir ettiğimiz 70 mahallede aile hekimliği müessesiyle il ve ilçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde tarayıcı sağlık hizmetlerinin ötesine geçerek 1. Basamak sağlık hizmetlerini sağlamış olacağız” dedi.
Mobil sağlık tarama aracının hizmet vermeye başladığı mahallelerde yaşayan vatandaşlar da yapılan muayenelerinin ardından, ayaklarına gelen hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, teşekkürlerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Veliler birbirleriyle yarıştı Anneler kucağında çocuklarıyla sınava girdiler
YEREL HABERLER Veliler birbirleriyle yarıştı Anneler kucağında ...
Fatsa OSB doğal gaza kavuştu
YEREL HABERLER Fatsa OSB doğal gaza kavuştu
Karadeniz’in 70 yıllık kadın reisleri Ordu’nun Perşembe ilçesi Okçulu Mahallesi’nde kadınlar, yaklaşık 70 yıldır eşleriyle birlikte balıkçılık yapıyor 1950’li yıllarda erkek balıkçıların çalıştıracak denizci bulamaması üzerine işe koyulan kadınlar, bu geleceği çocuklarına da aktarıyor Meslekleri ve koşulları zor da olsa işlerini seven kadınların sayısı, kendilerine özel kurulacak barınakla birlikte daha da artacak Yaklaşık 25 kadının balıkçılık yaptığı mesleğin zor tarafı ise soğuk havalar
YEREL HABERLER Karadeniz’in 70 yıllık kadın reisleri Ordu’nun ...
Ordu’da kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırma uygulamaları
YEREL HABERLER Ordu’da kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırma ...
Başkan Tandoğan’ın sabah mesaisi Sabahın ilk saatlerinde balıkçıları ziyaret eden Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, eşlerine yardım eden kadın balıkçıların, kadınlar gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Tandoğan’ın sabah mesaisi Sabahın ilk ...
Ordu Barosu’ndan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması
YEREL HABERLER Ordu Barosu’ndan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması
(Görüntülü) Ordu'dan 40 özel harekat polisi, Edirne'ye gitti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ordu'dan 40 özel harekat polisi, ...
Ordu’da biyolojik zenginlik Ordu’nun tabiatında 172 endemik bitki tespit edilirken, sadece Ordu’ya özgü 1 balık 1 sürüngen türü belirlendi
YEREL HABERLER Ordu’da biyolojik zenginlik Ordu’nun tabiatında 172 ...
İşçisini ayağından vurup akrabasını rehin alan eski başkan tutuklandı
YEREL HABERLER İşçisini ayağından vurup akrabasını rehin alan eski ...
Ordu’da 52 okula spor malzemesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Ordu’da 52 okula spor malzemesi dağıtıldı
Muhasebecisini vurup 2 kişiyi yaralayan eski başkan tutuklandı Adliyeye çıkarken zafer işareti yapması dikkat çekti
YEREL HABERLER Muhasebecisini vurup 2 kişiyi yaralayan eski başkan ...
Ordu'dan ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek Ordu’nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen konvoyda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı operasyona destek olundu
YEREL HABERLER Ordu'dan ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek Ordu’nun ...
Başkan Kibar: “Siyasilerimizle biriz ve beraberiz”
YEREL HABERLER Başkan Kibar: “Siyasilerimizle biriz ve beraberiz”
Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda sona gelindi
YEREL HABERLER Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda sona gelindi
Başkan halk pazarında
YEREL HABERLER Başkan halk pazarında
Ordu’da kadınlara teleferik jesti
YEREL HABERLER Ordu’da kadınlara teleferik jesti
Koyun sürüleri yayla yolunda
YEREL HABERLER Koyun sürüleri yayla yolunda
İskelede balık avı
YEREL HABERLER İskelede balık avı
(Görüntülü) İşçisini vuran, akrabalarını rehin alan eski başkan, 5 saat sonra ikna edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İşçisini vuran, akrabalarını rehin alan ...
İşçisini vurup, akrabalarını rehin alan eski başkan, 5 saatte ikna edildi
YEREL HABERLER İşçisini vurup, akrabalarını rehin alan eski başkan, ...
Eski belediye başkanı 1 kişiyi vurdu, 2 akrabasını rehin aldı Ordu’nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı Orhan Aktaş, muhasebecisini vurdu, eşi ve akrabasını rehin aldı İlçe Kaymakamı Necdet Uçar’ın ikna çabaları sonrası eski başkan teslim olarak emniyete götürüldü
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı 1 kişiyi vurdu, 2 akrabasını ...
Kuşburnu gribe karşı portakaldan daha etkili
YEREL HABERLER Kuşburnu gribe karşı portakaldan daha etkili
(Görüntülü) Ordu'da, heyelanlı mahallenin sakinleri tedirgin
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ordu'da, heyelanlı mahallenin sakinleri ...
Altına ‘kadın’ eli değdi Ordulu kadın altın takı tasarım ustası, hemcinslerine örnek oluyor 29 yaşındaki altın takı tasarım kadın ustası Yazgın Candan Günindi, yaklaşık 2 yıldır altına şekil veriyor
YEREL HABERLER Altına ‘kadın’ eli değdi Ordulu kadın altın takı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X