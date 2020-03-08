Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Yakup öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nedim KOVAN/FATSA (Ordu), (DHA) ORDU'nun Fatsa ilçesinde Yakup İlişe (25), yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü S.Ç., gözaltına alındı.

Kaza, dün gece, OrduÜnye yolunun Demas kavşağında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 52 EJ 915 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Yakup İlişe'ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İlişe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakup İlişe'nin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kzayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücü S.Ç.'yi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Nedim KOVAN

2020-03-08 11:34:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.