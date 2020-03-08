Ordu-Giresun Havalimanı’nda ulaşıma sis engeli

OrduGiresun Havalimanı’nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından OrduGiresun Havalimanı’na yapılması planlanan 3 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi. Sis nedeniyle ayrıca, bazı uçakların Samsun Çarşamba Havalimanı ve Trabzon Havalimanı'na yönlendirildiği bilgisine ulaşıldı.
Sisin etkisinin kaybolmasının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.
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