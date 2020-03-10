Bu da Temel'in 3 tekerli motoru

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde motosiklet meraklısı bir vatandaş, hurda parçalardan 3 tekerli motosiklet yaptı.

Motosiklet meraklısı 37 yaşındaki Rıfat Temel, topladığı hurda parçalardan yaptığı 3 tekerli motosiklet ile işe gidip geliyor. Çevredeki vatandaşların dikkatini çeken Temel, motosikleti bin TL’ye mal ettiğini söyledi. Temel, “Herkes çok beğendi. İşime rahatça gidip geliyorum. Hurda motorlarını söküp yeni bir motor yapmak tam 60 günümü aldı” dedi.

Temel, “Normal bir motordan çok daha rahat sürüş keyfi var. Az yakıyor ve çok gidiyor” diye konuştu.

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