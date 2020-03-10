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Bu da Temel'in 3 tekerli motoru

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet meraklısı bir vatandaş, hurda parçalardan 3 tekerli motosiklet yaptı.

Bu da Temel'in 3 tekerli motoru

Ordu’nun Fatsa ilçesinde motosiklet meraklısı bir vatandaş, hurda parçalardan 3 tekerli motosiklet yaptı.
Motosiklet meraklısı 37 yaşındaki Rıfat Temel, topladığı hurda parçalardan yaptığı 3 tekerli motosiklet ile işe gidip geliyor. Çevredeki vatandaşların dikkatini çeken Temel, motosikleti bin TL’ye mal ettiğini söyledi. Temel, “Herkes çok beğendi. İşime rahatça gidip geliyorum. Hurda motorlarını söküp yeni bir motor yapmak tam 60 günümü aldı” dedi.
Temel, “Normal bir motordan çok daha rahat sürüş keyfi var. Az yakıyor ve çok gidiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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