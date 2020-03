Ordu’nun Korgan ilçesinde bulunan bir mahallenin arazisinde sürekli olarak görülen heyelan nedeniyle arazilerin sınırları değişiyor. Mahalleli, her yıl yaklaşık 10 metre yerinden oynayan arsalarının sınırlarını, 3 yılda bir yeniden düzenliyor.

Ordu’nun Korgan ilçesinde bulunan Yazıcı Mahallesi’nde, 1939 yılında Erzurum’da yaşanan deprem sonrası küçük çaplı heyelanlar başladı. Bölgedeki fay hatlarının kırılması ve su kaynaklarının toprağın altına girmesiyle birlikte heyelanlar artarak devam etti. Yazıcı Mahallesi’nde bulunan 110 dönümlük bir arazi de günden güne kayarak, yerinden oynamaya başladı. Yaklaşık 70 kişinin tarlar ve tapulu arsasının bulunduğu bölgede, sınır çizgileri, yılda yaklaşık 10 metre değişkenlik gösteriyor.



Vatandaşlar 80 yıldan bu yana 3 sene de bir yeniden sınır çiziyor

Heyelan nedeniyle yıllık yaklaşık 10 metre aşağıya sürüklenen yaklaşık 110 dönümlük arazi, insanların sınırlarının bozulmasına da neden oluyor. Köylüler, yaklaşık 80 yıl önce başlattıkları her 3 yılda bir yeniden ‘sınır belirleme’ işlemini, günümüzde de devam ettiriyor. Kimi zaman küçük çaplı atışmaların ve kırgınlıkların da yaşandığı sınır çizme işlemi sonrası tarlalar yeniden, yılda 10 metre kadar aşağıya sürüklenebiliyor.



“Erzurum depremi sonrası kaymalar başladı”

Korgan ilçesi Yazıcı Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Kayabaş, heyelan nedeniyle arazilerin ve ilçenin en önemli yolunun risk altında olduğunu belirterek, “Heyelan sorunu, 1939 yılındaki Erzurum depremi sonrası buradaki bir fay hattının kırılmasıyla birlikte su kaynaklarının arazinin altına indi. Bundan dolayı da bir tarafı Dip Mahalle, bir tarafı da Yazıcı Mahallesi’ndeki vatandaşların arazilerini risk altına alıyor. Görüldüğü gibi uçuklar meydana geliyor. Burada hem yolda, hem de arazilerde tahrip var. Burada vatandaşların yaklaşık 110 dönüm civarında arazisi var. Her yıl 1015 metre civarında bu heyelanın ilerlemesinden dolayı vatandaşlar arazilerindeki sınır belirlemesinde sıkıntı çekiyor. 3 yılda bir yeniden sınır belirlemesi yapıyoruz. 3 yıl içerisinde yaklaşık 3035 metre bu arazinin aşağıya kaçmasından dolayı, hem yolumuz risk altında” dedi.



“Zamanla yaklaşık 200 hane heyelan altında kaldı”

Mahalle Muhtarı Abdurrahim Kayabaş, şuana kadar görülen heyelanlar nedeniyle bir mahallede yaklaşık 200 hanenin heyelan nedeniyle hasar gördüğünü belirterek, “Evler zamanla çatladı buraya toplu konutlar da yapıldı ama heyelan riski devam ettiği müddetçe bizim Yazıcı Mahallemiz ve arazilerimiz risk altına kalmaya devam edecek” şeklinde konuştu.



“3 yılda bir sınır belirlemesi yeniden yapılıyor”

Muhtar Kayabaş, heyelan nedeniyle arazinin kaymasından dolayı her 3 yılda bir yeniden sınır çizildiğini ifade ederek, “Bir ana sınırımız var. Vatandaşlarımız burada yerini alıyor. Heyelan nedeniyle aşağıya kayınca tekrar 3 yıl sonra metre, ip ve adımla ölçerek, sınırlarımızı yeniden belirliyoruz. Vatandaş 3 yıl boyunca arazisini ektikten sonra bu işlem devam ediyor. Bu sınır belirleme esnasında kimi zaman vatandaşlar sıkıntılar çekiyor, kimi zaman küçük çaplı atışmalar da oluyor” ifadelerine yer verdi.

Muhtar Kayabaş ayrıca, heyelan nedeniyle yerinden oynayan arazide yaklaşık 70 kişinin tarlası ve arazisi olduğunu da sözlerine ekleyerek, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.



“Bu işlem 3 yılda bir yapılmazsa bazılarının arazisi ortadan kayboluyor”

Yazıcı Mahallesi sakinlerinden yaşındaki Mahmut Gerçek de heyelan nedeniyle her 3 yılda bir yeniden sınır çizildiğini ifade ederek, “2 senede benim sınırımdan birisi kaybolup gitti. Buranın senede yaklaşık 15 metre kaybı var. Elimize aldığımız ipler ile sınırları yeniden çiziyoruz ve bölüyoruz. Sonra kardeşler de kendi aralarında sınırları yenide belirliyor. 3 yılda bir yapılmazsa, çok kişinin yeri buradan kayboluyor” diye konuştu.



“Kiminin yeri büyüyor, kiminin yeri kayboluyor”

Abdülhamit Güzel isimli mahalle sakini de yaklaşık 80 yıldır mahallenin bu şekilde olduğuna dikkat çekerek, “Kiminin yeri büyüyor, kiminin yeri kayboluyor. Yıllardır bu şekilde devam ediyor. burası sürekli oynuyor” ifadelerine yer verdi.

Süleyman En isimli mahalle sakini ise toprak kayması ve heyelanın bölgede çok yaşandığını ifade ederek, kendi evinin de heyelan nedeniyle yaklaşık 25 yıl önce ortadan ikiye ayrıldığını söyledi. Bölgede toprak kayması nedeniyle arazilerin sınırlarının yeniden çizildiğini aktaran En, tehlikelerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

