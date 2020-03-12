Altınordu’da tarihi yapılar temizleniyor

Altınordu Belediyesi şehrin sembolü konumunda bulunan tarihi yapılarda temizlik işlemi gerçekleştiriyor.

Şehrin önemli sembollerinden biri olan Osman Paşa Şadırvan’ın da başlatılan detaylı temizlik çalışması, 1770 yılında Atik İbrahim Paşa tarafından kütük camii olarak inşa edilen ancak zaman içinde tahrip olması sebebiyle 1802 yılında tekrar inşa edilerek günümüze kadar gelen ve Altınordu için tarihi öneme sahip olan Atik İbrahim Paşa (Orta) Camii’nde devam etti. Altınordu belediyesi ekiplerinin titizlikle çalışma yürüttüğü camide, tarihi değeri olan cami minaresi, duvarları ve çevresi temizlenerek güzelliği ortaya çıkarıldı.

Şehirde bulunan diğer tarihi yapıları da kapsayacak olan detaylı temizlik çalışması ile tarihi mirasa sahip çıkan Altınordu Belediyesi bu çalışmalarına periyodik olarak devam edecek.

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