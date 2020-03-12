Ordu Büyükşehir’de 2 genel sekreter yardımcılığı makamı kaldırıldı

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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 3 olan genel sekreterliği makamı 1’e düşürüldü.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı’nda alınan karara göre, 2. ve 3. genel sekreter yardımcılıkları makamı kaldırıldı. Tüm birimler 1. Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman’a bağlandı.

Meclis toplantısında Basın Yayın Daire Başkanlığı kurulması kararı kabul edilirken, 19 olan daire başkanlığı makamı 18’e düşürüldü.

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