Yaralı köpeğe hızlı müdahale

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir aracın çarptığı ve yaralı olarak yol kenarında can çekişen köpek, yetkililerin kısa zamanda müdahale etmesiyle hayata döndü.

Altınordu ilçesi sahil yolunda karşıdan karşıya geçen köpeğe araç çarptı. Yol kenarında yaralı olarak can çekişen köpeğin durumunu öğrenen Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığına Bağlı Çevre ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Daire Başkanı Sefa Okutucu anında müdahale ederek küçük köpeği tedavi altına aldılar. Kalça kemiğinde kırık olduğu belirlenen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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