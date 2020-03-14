Ordu´da uçak seferlerine sis engeli

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Nedim KOVAN/GÜLYALI (Ordu), (DHA)- ORDU-Giresun Havalimanı´nda yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ordu´da son iki gündür etkili olan yoğun sis kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ordu-Giresun Havalimanı´nda bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Ordu´dan uçuş yapacak olan yolcular karayoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı´na yönlendirildi. Uçuşların havanın normale dönmesiyle devam edeceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Gölyalı Nedim KOVAN

2020-03-14 13:57:32



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