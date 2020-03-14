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(Görüntülü) Ordu?da uçak seferlerine sis engeli

DHA

ORDU-Giresun Havalimanı?nda yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

(Görüntülü) Ordu?da uçak seferlerine sis engeli

ORDU-Giresun Havalimanı?nda yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Ordu?da son iki gündür etkili olan yoğun sis kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ordu-Giresun Havalimanı?nda bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Ordu?dan uçuş yapacak olan yolcular karayoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı?na yönlendirildi. Uçuşların havanın normale dönmesiyle devam edeceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu
2020-03-14 15:37:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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