Ordu'da Yılın En'leri

Ordu'da haftalık yayın yapan Haberci Gazetesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen 'Yılın En'leri' anketinde seçilen kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.

Ordu Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen geceye sivil toplum kuruluş temsilcileri, özel ve kamu kurumu yöneticileri katıldı. Ödül töreninde konuşan Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, 16 yıldır sürdürdükleri 'Yılın En'leri' sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi. Bu organizasyonların Ordu'nun sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini, aynı zamanda Ordu'ya hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini vurgulayan Çakmak, "Bu sosyal etkinliğimiz 15 yıldır Ordu'nun kamu, kurum ve sivil toplumunun itici gücü olmuş ve olmaya devam edecektir" dedi.

Usta öğretici Özcan Özdemir öncülüğünde Eda Gümüş, Nazlı Şenol, Yasemin Şimşit, Gözde Aşçı Özmen ve Zeynep Tiryaki’nin halk oyunlarıyla renk kattığı gecede ‘Yılın Belediye Başkanı' ödülünü Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ‘Yılın Özel Hizmet Ödülü’nü Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan aldı. Gecede şu isimler ödül aldı:

Onur ödülleri: Nevzat Acu, Hamdi Işık, Mahmut Küçük, Sait Türkeli,

Yılın Siyasetcisi: Halit Tomakin (AK Parti Ordu İl Başkanı)

Yılın Belediye Başkanı: Yener Kaya (Kabadüz Belediye Başkanı)

Yılın Özel Hizmet Ödülü: Mustafa Tandoğan (Perşembe Belediye Başkanı)

Yılın Meclis Üyesi:Ahmet Hülür (Altınordu Belediyesi Meclis Üyesi)

Yılın Özel Hizmet Ödülü: Atakan Akça (Ordu Ziraat Odası Başkanı)

Yılın Özel Hizmet Ödülü: Cem Şenocak(İşadamı)

Yılın doktorları: Yrd.Doç.Dr.Tuncay Erden (Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı), Uzm. Dr. Serkan Akbay (Göğüs Hastalıkları Uzmanı), Uzm. Dr. TahsinKaya (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı), Opr.Dr.Mehmet Akif Aksoy,(KBB Uzmanı)

Yılın işletmesi: TERA Giyim

Yılın Maden İşletmesi: Ünye Maden

Yılın iş kadını: FatmaYümlü

Yılın İş Adamı: Müslüm Erbaş

Yılın Firması: Seral Mermer Mobilya ve Dekorasyon İnşaat

Yılın Meslek Kuruluşu: FatsaTicaretve Sanayi Odası,

Yılın Sivil Toplum Örgütü: Ulubey Ziraat Odası

Yılın Eğitim Kurumları:Seçkin Bilim Koleji, Kumru Milli Eğitim Müdürlüğü, Akkuş Fatih Ortaokulu

Yılın Genç İş adamı ve Genç Siyasetcisi: BarışCandan,

Yılın Orman İşletmesi: Akkuş Orman işletmesi,

Özel Hizmet Ödülü Mustafa demir (Sevgi Hastanesi Satın Alma Müdürü),

Yılın Genç Girimşimcisi:Uğur Ekiz

Yılın Sivil Toplum Örgütü: Türk Kadınlar Birliği Ordu Şubesi Başkanı

Yılın Yöneticisi: İdris Altunel

Yılın Eğitimcileri:FundaSağesen, Hasbi Tut

Yılın Otomotiv Sektörü:Bayram Otomotiv

Yılın İşkadını:Ayşe Şahin,Sevil Şahin, BircanYılmaz

Yılın inşaat Şirketi: Torunlarİnşaat

Yılın İşadamı ve Firması: Olgun Sönmez (Gürsan İnşaat),

Yılın Süt Üreticileri Birliği: Aybastı Süt Üreticileri Birliği,

Yılın Ustası: VeyselKorkmaz

Yılın Turizm Şirketi: Gezelim TurizmEvren Ersoy,

Yılın Sendikası:SağlıkSen Ordu Şubesi

Yılın Sağlık Kuruluşu: AdaOnkolojiÖzel SağlıkHizmetleri,

Yılın Şirketi: Coşkan Group

Yılın İşadamı:Ümit Malkoçoğlu

Yılın Çiçekcilik ve Organizasyon Firması: OrçimÇiçekcilik

Yılın Halk Oyunları: Usta Öğreticisi Özcan Özdemir

Yılın Sigorta Şirketi: Ordu Tiryaki Sigorta Cantürk Tiryaki,

Yılın Simitçisi: Onur Gürsu

Yılın Muhtarlar Derneği: İkizce Muhtarlar Derneği Başkan

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