TFF 3. Lig: 52 Orduspor: 3 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında 52 Orduspor, sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor’u 30 mağlup etti.



Stat: Ordu 19 Eylül

Hakemler: Tayfun Sarı xxx, Hasan Cebeci xxx, Mustafa Burak Dilitatlı xxx

52 Orduspor: Cantuğ Temel xxx, Emre Bayrak xx (Adem Doğan dk. 50 xx), Burak Özsoy xxx (Sergen Orman dk. 61 xx), Kemal Cingirt xxx, Gürkan Arslan xxx, Muhammet Can Öztürk xxx (Kubilay Serbest dk. 79 xx), Mert Efe Çölbeyi xxx, Göksu Mutlu xxx, Yunus Şimşek xxx, Murat Kara xxx, Altan Kılıç xxx

Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen Çilingir x, Nuh Aşkın x, Ahmet Mumin Papaker x (Arif Bostancı dk. 64 x), Gökdeniz Varol x, Yasin Reis x (Fikret Sevilgen dk. 82 x), Umut Aslan x (Ali Sabuncu dk. 45 x), Ramiz Ok x, Bilal Hallaçlar x, Emre Okur x, Hakan Albayrak x, Ali Kemal Yükseker x

Goller: Gürkan Arslan (dk. 11 ve 81), Muhammet Can Öztürk (dk. 15) (52 Orduspor)

Sarı kartlar: Emre Bayrak (52 Orduspor Futbol Kulübü) Ali Kemal Yükseker, Arif Bostancı (Karbel Karaköprü Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.