Ordu’da 38 sürücünün ehliyetine el konuldu

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Ordu’da son bir hafta içerisinde 916 Mart tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 38 araç sürücüsünün sürücü belgelerine el konuldu.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 38 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 24 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 21 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 103 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 592 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 54 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 17 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.

Denetimlerde ayrıca 75 araç trafikte men edilirken 38 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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