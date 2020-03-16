Figen Çakmak’ın acı günü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu Haberci Gazetesi sahibi Figen Çakmak’ın babası Hacız Haki Ünlü vefat etti.

Ordu’da 16 yıldır yayın yapan Haberci Gazetesi sahibi Figen Çakmak’ın babası Hacız Haki Ünlü, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hacı Haki Ünlü Altınordu ilçesi Yeni Mahalle Camisi’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.