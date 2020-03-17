Otomobil ırmağa uçtu: 1 ölü

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir otomobilin kardan dolayı kayarak ırmağa uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kavraz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem Yücetepe'nin (27) kullandığı 60 ABD 665 plakalı otomobil, kardan dolayı kayarak Ilıca Irmağı'na uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yücetepe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hurdaya dönen otomobil ırmaktan vinç yardımıyla çıkarıldı. Sürücü Erdem Yücetepe’nin cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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