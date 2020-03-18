Ordu’da 18 su kuşu türü belirlendi

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Ordu’da sulak alanlarda kış ortasında yapılan gözlemlerde 18 tür su kuşu belirlendi.

Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ordu’da yaban hayatı envanter çalışmaları kapsamında kış ortasında su kuşu türlerinin belirlenmesi için gözlemler yapıldı. Gözlemler sonucu Ordu il genelindeki sulak alanlarda 18 kuş türü belirlendi. Bu kuş türü familyasına ait 16 bin 206 adet su kuşu tespiti yapıldı.

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